Amazon-aksjen til himmels etter knallsterke tall

Amazon knuste forventningene og flyr høyt på børsen.

LOS ANGELES (Nettavisen): Jeff Bezos og Amazon la fram sin kvartalsrapport etter børsen i USA stengte torsdag kveld.

Og giganten kunne presentere svært sterke tall som var langt over det analytikerne hadde spådd, skriver CNBC.

Fortjeneste per aksje var spådd til å bli 4,03 dollar, men endte på hele 6,47 dollar per aksje. Omsetningen havnet på 87,44 milliarder dollar, noe som var godt over en milliard med enn forventet.

Det er svært gode nyheter for Amazon-aksjen. Den er opp over hele 13 prosent i etterhandelen torsdag kveld.

I rapporten sier Amazon-sjef Jeff Bezos at flere mennesker ble medlem av Amazon Prime dette kvartalet enn noen gang før, og at selskapet nå har medlemmer i over 150 land.