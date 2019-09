Amazon Go: Denne butikken ser hva du gjør og trekker pengene rett fra kortet ditt

- Denne måten å handle på er som en reise inn i fremtiden.

NEW YORK (Nettavisen): Dette er butikken hvor alt du trenger er en app - og hvor du kan være ute av butikken på sekunder. Og det uten å ha skannet en eneste vare eller å ha snakket med noen i det hele tatt, for den saks skyld.

Kø finnes det heller ikke, for her er det bare å gå rett ut når du har plukket med deg det du skal ha.

Se video øverst i saken for å se hvordan Amazon Go-butikkene fungerer.

15 butikker skal bli 3.000

Amazon Go er den amerikanske nettgigantens siste stikk for å ta et enda fastere grep på matvaremarkedet og matindustrien i USA.

Amazon planlegger, ved hjelp av det siste innen kunstig intelligens, å åpne hele 3.000 slike fremtidsbutikker i USA innen utgangen av 2021.

Så langt finnes det 15 butikker i USA; de ligger i San Francisco, Chicago, Seattle og altså tre i New York.

Nettavisen har besøkt to av dem her på Manhattan i New York; den på 300 Park Avenue og den på 53rd & Lexington. Og vi kan skrive under på at dette gikk både kjapt og effektiv.

Før du går inn i en Amazon Go-butikk, må du ha lastet ned deres app. Du skanner deg inn i butikken med din personlige QR-kode. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Slik fungerer Amazon Go-butikkene

Måten butikkene fungerer på er som følgende:

Man laster ned Amazons app, Amazon Go. For Nettavisens journalist, som allerede hadde en Amazon-konto, gikk registreringen lynkjapt, fordi kredittkortet allerede lå inne på Amazon.

Deretter åpner man bare appen og finner frem den personlige QR-kode, koder vi allerede er vant med på både flyplasser og konserter, for å nevne noe.

Så er det bare å skanne ikonet ved inngangen og begi seg inn i butikken.

Etter å ha plukket med seg det man vil, enten i hånden eller i en av posene som henger på veggen, er det bare å gå ut av butikken igjen. Noen minutter senere får du så en varsling i appen om at kvitteringen din er kommet.

Her kan du se Amazons egen video av hvordan Amazon Go fungerer:

- Bare stol på meg - det virker!

Av de to Amazon Go-butikkene Nettavisen besøkte på Manhattan, var den på 53rd & Lexington vesentlig større enn den andre.

Utvalget var bra for kjapp handel av det mest essensielle, og i begge butikkene kom det hele tiden en jevn strøm av personer som skannet appen, gikk inn og hentet seg noe kjapt, og så var ute igjen på sekunder.

Nettavisen tok med seg en kaffe ut av butikken og gikk deretter rett bort til en av flere Amazon-ansatte som befant seg i lokalet.

- Hva skjedde nå, hvordan fanget Amazon opp at jeg nettopp tok med meg denne koppen med kaffe ut?

- Ikke spør meg, da kunne jeg holde på i en evighet. Bare stol på meg - det virker! sier Joseph, en av de Amazon-ansatte til Nettavisen.

Kort tid etter at Nettavisen gikk ut av butikken med en kaffekopp, kom denne meldingen, med kvittering, på telefonen. Legg merke til at Amazon også måler hvor lenge du har vært inne i butikken. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Kunstig Intelligens: «Just Walk Out Technology»

Måten betalingen fungerer på, er ved hjelp av sensorer og høyteknologiske kameraløsninger som er plassert rundt om i lokalet. De fanger opp hva du tar med deg og trekker pengene fra kortet ditt.

Nøkkelen til betalingssystemet er kunstig intelligens bestående av datasyn, dype læringsalgoritmer og sensorfusjon. Amazon selv kaller det bare «Just Walk Out Technology», eller «Bare Gå Rett Ut Teknologi».

Amazon planlegger som sagt hele 3.000 slike butikker i USA i perioden frem til utgangen av 2021. Deretter står London for tur, det samme gjør flyplasser, universitet og høgskoler her i USA.

PS! Nederst i saken kan du se noe av vareutvalget i butikkene og prisene. Verken på Manhattan eller i Amazon Go-butikkene er det særlig billig å kjøpe matvarer.

Amazon skal ansette 30.000

Og Amazon har muskler nok til å kunne greie det. Amazon er en gigant i USA og har ansatt hele 300.000 personer det siste tiåret. De har totalt 650.000 ansatte og søker i dette øyeblikk også etter 30.000 nye arbeidere.

Her kan du se Amazon-ansatte som skryter av arbeidsplassen sin:

Analytiker Mark Mahaney i RBC sier til Forbes at Amazon Go er en «game changer» for den fysiske opplevelsen av varehandelen og at Amazon kan oppnå et salg på rundt 4,5 milliarder dollar om de åpner 3.000 butikker.

Men, som han sier, det finnes forbehold.

Ifølge Mahaney vil det nemlig ta rundt to år for Amazon å komme i null på en butikk, fordi kosten er så stor med tanke på all kamera, sensorer og hardware som må settes opp før lansering.

Analytikeren er også tydelig på at butikkene så langt ikke er aktuell for såkalt grønnsakshandel

- Men hvis du bare skal ha tak i det mest essensielle raskt, så gjør disse butikkene jobben, sier Mahaney.

Analytiker Mark Mahaney i RBC mener Amazon Go er en «game changer» for den fysiske opplevelsen av varehandelen. Han mener Amazon kan oppnå en omsetning på rundt 4,5 milliarder dollar om de åpner 3.000 butikker. Foto: rbccm.com

- Sliter med å finne egnede lokaler

Det finnes også de som er skeptiske til at prosjektet vil gå så fort fremover som man tidligere har trodd. The Verge viser blant annet til at mens Amazon har planer om å åpne 56 Amazon Go butikker til i 2019, og 156 til innen utgangen av 2020, er det så langt bare varslet 18 nye butikker i 2019 - i tillegg til de 15 som er åpnet.

Det spekuleres blant annet i at Amazon sliter med å finne egnede lokaler, blant annet fordi de trenger svært høye lokaler med plass til alle kameraene og sensorene slik at butikken fanger opp hva folk handler.

Det var her Nettavisen plukket med seg en kopp Starbucks kaffe inne på Amazon Go. Prisen var 2.01 dollar, inkludert skatt. Det er like over 18 kroner. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Det vises også til at butikkene må ligge på steder der svært mange folk spaserer forbi, slik tilfellet er blant annet på Manhattan. Butikkene må også være nær Amazons egne matdepot, slik at butikkene får forsyninger.

- En trussel for 7-Eleven

Men så langt har Amazon Go fått god mottakelse flere steder. Business Insider, som også har også besøkt Amazon Go på Manhattan, er ikke i tvil om at butikken og konseptet kan bli en stor trussel for ikke minst 7-Eleven, som i dag har over 60.000 butikker rundt om i verden.

I Norge har 7 Eleven rett over 100 butikker i Norge, mens Deli De Luca har i underkant av 100.

- Å handle på Amazon Go er som å ta en reise til en dagligvarebutikk fra fremtiden. Fra et «chic» design til den sømløse handleprosessen, er Amazon i en strategisk posisjon til å angripe de etablerte dagligvarebutikkene fra fortiden, skriver Business Insider. De foretok nylig en sammenligning mellom Amazon Go og / Eleven, en test Amazon Go kom klart best ut av.

Amazon har planer om å åpne 56 Amazon Go butikker til i 2019, og 156 til ved utgangen av 2020. Så langt i år er det bare varslet 18 nye butikker i 2019 - i tillegg til de 15 som er åpnet. Foto: Amazon

Rus Loeffler (26), en sykepleier fra New York, er heller ikke i tvil om at Amazon Go er en populær butikk, spesielt for «Millennials», en generasjon som består av mange, mange personer som hele tiden går rundt og hører på musikk.

- Hvis jeg vil være antisosial, så kan jeg bare gå inn i butikken og ut igjen uten å måtte snakke med noen. Går jeg til Whole Foods (også eid av Amazon.red anm.) blir jeg stående i kø i 15 minutter. Her kan du bare gå rett ut, sier Loeffler til Forbes.

Manhattan og Amazon Go er ikke superbillig. Appelsinjuicen koster ca 4 dollar, rundt 36 kroner. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Ny teknologi skanner håndflaten

Tidligere denne måneden ble det også kjent at Amazon eksperimenterer med biometrisk teknologi.

Ifølge New York Post tester Amazon nå et betalingssystem som bruker hånden som ID. Men i motsetning til en fingerprint-scanner lik den du har på iPhone, trenger ikke dette systemet at man fysisk berører en flate for å skanne håndens overflate.

Teknologien bruker datasyn og dybdegeometri som identifiserer hånden form og størrelse, slik at du kan bli trukket fra ditt eget kredittkort som du har registrert.

Løsningen skal tilbys Amazon Prime-kunder, som kan få hendene skannet i butikken og linket den opp mot sin egen konto. Planen er å rulle denne betalingsløsningen ut på utvalgte Whole Foods supermarkeder i løpet av september.

PS! Amazon fikk kritikk da de første butikkene åpnet fordi de ikke kunne ta kontanter. Det gjør de nå, uten at Nettavisen så at noen benyttet seg av denne muligheten.

PPS! Nedover her kan du se noe av vareutvalget i butikkene og prisene. Verken på Manhattan eller Amazon Go-butikkene er det særlig billig å kjøpe matvarer.

Denne melken ligger på rundt 40 kroner. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Dene salaten koster deg ti dollar, rett over 90 kroner. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

(Kilder: Business Insider, Forbes, The Verge, New York Post, VentureBeat, Coresight, WralTechWire,