Amazon og Walmart er kjent som fiender av fagforeninger. Ap-leder Jonas Gahr Støre er eier i begge

Etikkrådet til Norges Bank fastslår at Walmart motarbeider sine ansattes fagorganisering. Ap-leder Jonas Gahr Støre har eierinteresser i selskapet.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen Økonomi): Walmart og Amazon er henholdsvis verdens største dagligvarekjede og verdens største netthandelbutikk. De er også USAs to største private arbeidsgivere og har i lang tid blitt kritisert for måten de behandler sine ansatte på.

Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, har eierinteresser i disse selskapene gjennom fond han har investert i.

Torsdag ble det i NRK kjent at Støre har penger i fond som er på eiersiden i internasjonale, kommersielle helseforetak. De samme foretakene gikk han hardt til angrep på i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte i vår (se video over).

PROTEST: - Vi er mennesker, ikke roboter, var budskapet fra demonstrerende Amazon-ansatte ved hovedkvarteret i Berlin i april i år. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre eier har eierandeler i fond som er på eiersiden i gigantselskapet.

Ikke fagorganiserte

Ingen av Walmarts ansatte i USA er fagorganisert. Da de ansatte ved en Walmart-butikk i Canada fagorganiserte seg i 2005, stengte Walmart butikken fem måneder senere.

Walmart sto på Oljefondets verstingliste fra 2006 frem til nå i sommer, da utelukkelsen av investeringer i selskapet ble opphevet.



Etikkrådet til Norges Bank gjorde i den forbindelse en etisk vurdering av Walmart, der de slo fast at selskapet fortsatt motarbeider sine ansattes fagorganisering.

I et møte med Etikkrådet skal selskapet ha forklart at de «anser fagforeninger i USA som unødvendige», ifølge rapporten.

Blant Walmarts største kritikere er den demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders. Han har ved siden av synet på fagforeninger kritisert dem for å betale sine ansatte veldig lave lønninger.

Fakta Fond hvor Jonas Gahr Støre har eierandeler ↓ Nettavisen Økonomi har fått denne oversikten fra Arbeiderpartiet over hvilke fond Jonas Gahr Støre har andeler.



Fond i DNB DNB Europa Indeks, DNB Finans, DNB Global Emerging Markets, DNB Global Industrisektor Indeks A, DNB Global Marked Valutasikret, DNB Global Materialsektor Indeks A, DNB Norge Selektiv (III), DNB Teknologi DNB USA Indeks DNB Health Care DNB Private Equity Retail B (solgt ut denne uken) DNB High Yield (I) DNB Kredittobligasjon DNB Nordic Investment Grade

Fond i Danske Bank Danske Invest Norsk Aksjer Institusjon Restricted Danske Invest SRI Global class SA Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon Danske Invest European Corporate Sustainable Bond

Sultelønninger

- Til tross for den enorme formuen til eieren, betaler Walmart sine ansatte sultelønninger, lønninger som er så lave at mange av disse ansatte er avhengige av støtte fra det offentlige for å overleve, uttalte Sanders til CNN i juni i år.



Jonas Gahr Støre har en eierinteresse i Walmart gjennom fondet DNB USA Indeks. Walmart har en markedsverdi på 325 milliarder dollar. Det tilsvarer nesten 3000 milliarder norske kroner.

Amazon er USAs nest største arbeidsgiver, etter Walmart, og i likhet med dem er ikke Amazons ansatte fagorganisert. Amazon er verdt svimlende 885 milliarder dollar, bortimot 8000 milliarder kroner. Til sammenlikning er Equinors, det desidert mest verdifulle norske børsnoterte selskapet, verdt 515 milliarder.

Amazon har i lang tid slitt med mye negativ presse om arbeidsforhold og konflikter med sine ansatte og fagforeningene.

Avskjediget

Tidligere i år skal Amazon ha avskjediget en ansatt som var involvert i å organisere en fagorganisasjon ved en Amazon-anlegg i Staten Island i New York. Amazon hevder på sin side at avskjedigelsen ikke hadde noe med hans fagforeningsarbeid å gjøre.

I 2018 ble det også avslørt at Amazon hadde lagt noe som ble oppfattet som en «anti fagforenings-video». I videoen sies det blant annet:

«Vi tror ikke at fagforeninger er i den beste interessen til våre kunder, aksjonærer og aller viktigst, våre medarbeidere. Våre forretningsmodell er bygd på fart, innovasjon og kundefokus, ting som ikke er assosiert med fagforeninger», heter det.

Amazon har på sin side sagt at de mener sitatene er tatt ut av kontekst, og at de støtter sine ansattes rett til å fagorganisere seg.

Støre eier aksjer i Amazon gjennom fondene DNB Global indeks og Danske Banks SRI Global Class SA. Amazon er den tredje største investeringen til begge disse fondene.



Privat helse

Torsdag ble det hos NRK kjent at Støre har investert i DNB-fond som via andre fond og selskaper er på eiersiden av Norges største private omsorgskonsern Stendi, tidligere Aleris omsorg.

- Det DNB sier til meg er at det kan være snakk om noen hundrelapper. Det er veldig, veldig lite. Men det er nok for meg til at jeg nå sier jeg vil gå ut av det, sa Støre til NRK.

Samtidig har Arbeiderpartiet som en hovedsak i valgkampen at kommunene skal ha hovedansvaret for eldreomsorgen. De vil «si nei til kommersialisering av omsorgen, der store selskaper dumper ansattes lønn, pensjon og bemanning for å ta ut profitt».

Støre rettet også en bredside mot kommersielle helseforetak i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte i april. Her kan du se Støres verbale svingslag fra talerstolen:

Snakk småbeløp

Jonas Gahr Støre kommenterer saken på denne måten til Nettavisen:

- Det er DNB som forvalter mine penger med beskjed om å gjøre det etter oljefondets etiske retningslinjer. Det følger banken opp. Men som jeg har sagt flere ganger de siste dagene, det kan likevel finnes selskaper i slike fond som jeg kan være kritisk til hva driver med.

- Det gjelder blant annet de selskapene dere nevner her, og respekten for fagforeninger er et helt sentralt krav, som bør innfris av alle bedrifter. Det er en politisk kamp Arbeiderpartiet har stått og står fremst i, svarer Støre.

Kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe legger til:

- DNB har plassert en svært liten del av Støres penger i det fondet. Under 5000 kroner og da tilsvarende enda mindre i de enkelte selskap.

Han avviser å svare på hvor mye som forøvrig er plassert i de forskjellige fondene.

Nettavisen har spurt Jonas Gahr Støre om han selv har sjekket hvilke selskaper hans fond investerer i.

Det spørsmålet har han ikke besvart. Støre har heller ikke besvart vårt spørsmål om han vurderer å selge sine fondsandeler etter de siste dagers avsløringer.