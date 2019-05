Amazon selger hus for mindre enn 200.000 kroner - og leverer dem gratis

Ferdighus vokser globalt - nå satser også Amazon for fullt.

Ferdighus fra samlebånd har etter hvert spredt seg over deler av verden. Et eksempel kommer fra Storbritannia, der investorene i Legal & General bestemte seg for å bygge en boligfabrikk i 2016. Den skal produsere 3.000 boliger årlig for å bøte på den store etterspørselen. L&G anslår at det ville ta 70 prosent mindre tid å bygge hus i fabrikk enn på vanlig måte.

I USA vokste ferdighusindustrien 8,6 prosent årlig mellom 2013 og 2018, ifølge markedsundersøkerne i Ibisworld. Per mai 2018 var det 905 amerikanske bedrifter som jobbet med prefabrikerte hus. Nå har også giganten Amazon begynt å levere slike hus - tilsynelatende billig og med gratis frakt.

Les også: Stavanger-villaen selges med plass til tre båter, kino og naust

Utsolgt fra dag 1

Da Amazon lanserte minihytta Allwood Solvalla Studio Cabin Kit, en bygg-den-selv-løsning til 63.437 kroner som visstnok kun skal ta åtte timer å bygge, gikk Amazon tom for hytter i løpet av første dag.

Til tross for at nyvinningen ble revet vekk fra hyllene, er ikke alle er like imponerte over hytta: Blant kritikerne er Andrew Bennett, som jobber med små hus og campingvogner. Han peker ifølge realtor.com på store baksider ved Amazons ferdighus-satsing. Bennett mener at minst 44.000 kroner vil løpe i ekstrakostnader dersom man skulle kjøpt minihytta til over 63.000 kroner i Florida. Den ekstremt lave prisen inkluderer for eksempel ikke viktige elementer som strøm, vvs eller takstein.

Allwood Solvalla Studio Cabin Kit solgte ut allerede første dag på markedet. Foto: Amazon

Les mer: Eksklusiv toppleilighet selges i Stavanger etter totalrenovering

Hytte med loft til 164.000

Amazon kjører ikke bare ut 8 kvadratmeter store minihytter gratis - de har større hyttevarianter på lager også. Her er noen av dem:

Lillevilla Allwood Cabin Getaway koster 164,500 norske kroner. Her bys det på et lite loft i tillegg til en relativt stor underetasje. Ifølge Amazon kan to voksne bygge denne på to eller tre dager. Bor man i kaldere strøk, bør man imidlertid ty til ekstra isolasjon.

Ifølge Amazon skal to voksne kunne bygge denne sammen på to til tre dager. Lillevilla Allwood Cabin Getaway koster 164.500 norske kroner. Foto: Amazon

Allwood Arlanda XXL koster 93.581 kroner - med eget soverom:

Allwood Arlanda XXL Foto: Amazon

Allwood Sommersby koster 73.150 kroner:

For litt over 73.000 kroner leverer Amazon en Allwood Sommersby til deg - hvis du bor i USA, da. Foto: Amazon

Denne, Timber Frame House, ser ikke ut som en hytte, men mer som et moderne hus. Det er imidlertid en litt dyrere modell, til 350.000 kroner. Her virker det imidlertid som at det aller meste ikke er inkludert i prisen. Vinduer, dører, tak, isolasjon, gulvmaterialer og montering er for eksempel ikke inkludert.

En litt dyrere ferdighus-modell: Timber Frame House fra Amazon koster 350.000 kroner. Foto: Amazon

Også i Australia satses det på ferdighus. Forskere på Melbourne School of Engineering presser på for at prefabrikerte hus skal ta en 15 prosents markedsandel innen husbygging i Australia i 2025. I 2018 var markedsandelen på 5 prosent. Håpet er å bidra til 20.000 nye arbeidsplasser og en vekst på 30 milliarder dollar.

Amazon har foreløpig ikke etablert seg som en logistikk- og detaljhandelaktør i Norge.

Les også: Nettavisens lesertall eksploderer: - Full tenning på alle tennplugger