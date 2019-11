Amazon-sjefen ikke lenger verdens rikeste

Amazon-grunnlegger Jeff Bezos var verdens rikeste mann fram til fredag.

Det ble en svært god inngang på helgen for Bill Gates, som for første gang på over to år kan krone seg med tittelen «Verdens rikeste mann», følge Bloomberg sin milliardærliste.

Dette skjer bare fire måneder etter at Gates for første gang siden Bloomberg sin liste ble opprettet havnet utenfor topp to, da han ble forbipassert av den franske milliardæren Bernard Arnault.

Les også: Bill Gates om framtiden: - Dette frykter jeg aller mest

Milliardkontrakt

Grunnen til at Gates nå inntar toppen er at aksjekursen til Microsoft har steget med hele 48 prosent i år, ifølge CNN. I oktober gikk selskapet også seirende ut av en kontraktsduell med nettopp Bezos sitt Amazon, verdt 10 milliarder kroner for skylagring til hovedkvarteret for det amerikanske forsvarsdepartementet - Pentagon.

RIK MANN: Ingen i verden er god for mer penger enn Microsoft-grunnlegger Bill Gates. Foto: Nicholas Kamm (AFP/NTB Scanpix)

Microsoft-grunnleggeren er i skrivende stund god for hele 110 milliarder dollar - som tilsvarer hele 999 milliarder norske kroner.

Les også: Frp etter klimautspillet til Gates: - Han er en av oss

Dyr skilsmisse

Bezos, som tidligere i år måtte ut med omtrent 300 milliarder kroner i det som ble omtalt som tidenes dyreste skilsmisse, innehar nå andreplassen med «bare» 990 milliarder kroner.

Uten skilsmissen ville Bezos dermed vært langt rikere, samtidig som Gates, ifølge Bloomberg, har donert mer enn 320 milliarder kroner til Bill & Melinda Gates Foundation. Dette er verdens største transparante humanitære stiftelse, som har som mål å forbedre grunnleggende helsetjenester og redusere ekstrem fattigdom.

Dette er topp fem i verden akkurat nå: