Amazon-sjefens ekskone får 25 prosent av aksjene

Etter nesten tre måneder er skilsmisseoppgjøret mellom Jeff og Mackenzie Bezos ferdig.

I starten av januar ble det kjent at Amazon-grunnlegger Jeff Bezos og kona gjennom 25 år, Mackenzie skulle skilles. Bezos har ifølge Bloomberg en nettoformue på 137 milliarder dollar, noe som tilsvarer nesten 1.200 milliarder kroner.

Eks-paret ble gift før han grunnla Amazon i 1994, og det var lenge trodd at ville gå mot en deling av formuen. Ifølge CNBC tilsier ekteskapsloven i delstaten Washington at alle verdier ervervet i et ekteskap deles likt. Med mindre det foreligger en så langt ukjent særavtale, er det derfor sannsynlig MacKenzie skal ha halvparten av formuen, eller om lag 68,5 milliarder dollar, ut fra Amazons gjeldende aksjeverdi.

Får 25 prosent av aksjene

Nå er altså skilsmisseoppgjøret klart, og det kommer frem at kona får 25 prosent av Amazon-aksjene. Det skriver både Mackenzie og Jeff på Twitter.

- Takknemlig for å ha fullført oppløsningen av ekteskapet mitt med Jeff med støtte fra hverandre og alle som har tatt kontakt med oss [...] Jeg gir han alle mine aksjer i Washington Post og Blue Origin, samt 75 prosent av våre aksjer i Amazon, skriver Mackenzie Bezos på Twitter.

Hun gir også fra seg stemmeretten til sine aksjer.

Også Jeff Bezos bruker Twitter for å gi en uttalelse om skilsmissen.

- Jeg er så takknemlig for alle mine venner og familie for å ha tatt kontakt. Det betyr mer enn dere aner. Aller mest Mackenzie. Jeg er tankknemlig for støtten hennes, for hennes godhet i denne prosessen, og jeg ser frem til vårt nye forhold som co-foreldre, skriver Bezos på Twitter.

Ikke like rosenrødt

Alt har derimot ikke vært like rosenrødt som de to fremstiller det nå. Like etter at skilsmissen ble kjent, publiserte nettversjonen av det amerikanske kjendismagasinet The National Enquirer en rekke pikante bilder av Bezos med elskerinna Lauren Sanchez, ledsaget av denne overskriften: “BEZOS’ DIVORCE! THE CHEATING PHOTOS THAT ENDED HIS MARRIAGE.”

Bezos anklaget utgiveren av tabloiden for utpressing etter at den truet med å offentliggjøre pikante, private bilder. Bildene ble sendt fra Bezos til hans elskerinne, nyhetsankeret Lauren Sanchez.