Amedia og Aller Media lanserer DIAR

Tar opp kampen med Facebook og Google.

De to medieselskapene Aller Media og Amedia går sammen om selskapet DIAR, der de sammen skal ta opp kampen med de store internasjonale aktørene i det norske markedet. Det kommer frem i en pressemelding fredag.

– Dette er et selskap som vi har høye forventninger til. Vi skal utfordre aktører som Facebook og Google. Norske og nordiske mediehus har tapt store andeler i det norske reklamemarkedet i de siste årene. Nå er tiden for å vinne noe av det tapte tilbake, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia.

– Det skal vi gjøre ved å være konkurransedyktige og innovative og utnytte de fortrinnene vi har gjennom sterke merkevarer og dybdeinnsikt om brukerne ved å tilby markedet nye, målrettede annonseprodukter med dokumenterbare effekter, sier Stokstad.

Ifølge pressemeldingen vil det nye selskapet nå ut til 2,7 millioner nordmenn over 18 hver uke.

– Vi etablerer DIAR som en klar respons på et behov i markedet, først og fremst fra annonsørene, som nå får et nytt og bedre digitalt alternativ, sier konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media.

De to medieselskapene eier 50 prosent hver, men selskapet ønsker å åpne for flere aktører etter hvert, heter det i pressemeldingen. Amedia og Aller Media er fra før sammen om innloggingssystemet aID, noe som skal brukes til å lage målrettede annonseprodukter.

I første omgang skal selskapet ansette 6 til 7 medarbeidere, men så øke etter hvert.