Amedias største salgssenter med vekst 18 prosent i 2020

Selskapet økte omsetningen med 10 millioner fra 2019.

Daglig leder Knut Hoff Johannessen forteller at salgssenteret bestemte seg for å gi full gass da Norge stengte ned i april.

- Først og fremst har vi en fantastisk stå-på-vilje i hele avdelingen. Hver og en av oss valgte å gjøre alt for at april og framover ikke skulle bli skadelidende, selv om vi hadde nedstengningen av Norge, sier Hoff Johannessen i en pressemelding torsdag.

Selskapet klarte seg helt uten permitteringer i korona-året 2020.

- Vi har klart å holde flest mulig på jobb også rent fysisk, gjennom gode smitteverntiltak. Vi har veldig god størrelse på lokalene våre, som har vært en viktig faktor for at vi har kunnet gjøre dette, sier Hoff Johannessen til Nettavisen.

Arbeidet har altså gitt gode resultater. I 2020 omsatte selskapet for 67,27 millioner, en økning på 10 millioner fra 2019 - eller en vekst på 18 prosent. Ser man på reklamesalget fra 2018, er økningen på hele 30 prosent. I 2018 landet reklamesalget på 51,92 millioner.

- Hva vil du trekke fram som viktige suksessfaktorer for denne veksten i et vanskelig år for mange?

- Det er veldig mange, men jeg kan for eksempel trekke fram at vi har en veldig solid ledergruppe som er lokalt forankret her på Østlandet, som klarer å være kreative og innovative i et stresset marked. Det har hatt mye å si i et motgangens år, og at vi har klart å snu oss raskt har vært viktig og bra, sier Johannessen.

- Reddet flere millioner

Hoff Johannessen forteller at de lagde mange nye prosjekter i 2019 for å møte annonsørene.

- Det betalte seg. Vi reddet inn flere millioner på disse initiativene, og fikk med oss mange annonsører på ulike informasjonsannonser og liknende, sier han.

Blant annet ble fotballannonser en suksess. Der ga de også tilbake til klubbene.

- Det handler om emosjoner, om at kundene kan vise sin merkevare på arena hvor man blir sett og blir forbundet med noe positivt. Ti prosent av omsetningen på disse annonsene har blitt gitt som markedsstøtte til de enkelte klubbene som har vært med, så det har vært en vinn-vinn-situasjon, sier Hoff Johannessen.

Han trekker også fram kombinasjonen av lokale medier og aktører, og samarbeidet med Nettavisen som den nasjonale posisjonen til Amedia, som viktig.

- Vi opplever at kundene er fornøyd og har hatt god respons, sier han.

SMB-markedet retter seg mot mange små og mellomstore bedrifter, blant dem enkeltmannsforetak.

- De er nødt til å gjøre seg synlige når ordreboka ikke er like full som den vanligvis er, og det gjør at mange av våre kunder vil annonsere mer når det er tøffere tider, for å sikre seg oppdrag for bedriften. Dette gjør at vi har fått med mange nye, og flere gamle kunder inn igjen, sier Hoff Johannessen.

- På topp i trivsel

Hoff Johannessen er stolt av veksten, og gleder seg også over andre gode resultater:

- I den årlige medarbeiderundersøkelsene ligger vi helt i toppen på trivsel og tilhørighet. Mange av de ansatte sier jo at de gleder seg til å gå på jobb neste dag allerede når de går ut døra på vei hjem fra jobb, sier han.

Amedia SMB er det største salgssenteret i Amedia-konsernet, som eier 80 lokalaviser over hele landet. Amedia er også eier av Nettavisen. Amedia SMB samarbeider med alle avisene i Amedia om å tilby målrettet annonsering på flere plattformer for små og mellomstore kunder, i tillegg til for eksempel ulike bransjeguider. Salgssenteret ligger i Lisleby mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og ble etablert i 2004. Siden oppstarten har de omsatt for over 450 millioner. Selskapet har i dag 52 årsverk. Amedia SMB er organisert under Amedia Salg og Marked hos Amedia AS.

For ordens skyld: Nettavisen er altså eid av Amedia, som også eier salgsavdelingen Amedia SMB.

