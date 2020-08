Amerikansk gigant legger ned to avdelinger i Norge: – Begynner å bli trøtt og lei av dette

De ansatte på Høvik har fått beskjed om at arbeidsplassen deres blir lagt ned. Også i Stavanger har det kommet nye nedbemanninger.

STAVANGER/OSLO (Nettavisen Økonomi:) Koronapandemien og oljepriskollapsen har ført til store rystelser i oljemarkedet gjennom de siste seks månedene.

Internasjonalt har flere titalls tusen oljeservicearbeidere mistet jobben, og flere selskaper i Norge har måttet ty til permitteringer og nedbemanninger.

Nå har de ansatte på oljegiganten Baker Hughes' kontorer på Høvik utenfor Oslo fått meldingen om at avdelingen deres legges ned.

– Vi står overfor unike markedsforhold, som gjør det nødvendig å redusere kostnadene og restrukturere deler av selskapet. Uheldigvis har vi, som et resultat av dette, kunngjort at vår hensikt er å legge ned våre kontorer i Oslo, Norge.

Det skriver en høytstående Baker Hughes-talsperson i en e-post til Nettavisen Økonomi.

Etter det Nettavisen Økonomi kjenner til, jobbet det for et år siden rundt 170 ansatte ved Høvik. I dag skal det være noe færre.

Totalt mister mellom 150 og 200 ansatte jobben i nedbemanningene i Stavanger og Høvik, erfarer Nettavisen Økonomi.

– Tar ikke lett på beslutninger som disse

Representanten ønsker ikke å gå nærmere inn på hvor mange som mister jobben som følge av at Baker Hughes' kontorer på Høvik legges ned.

– I løpet av de neste månedene kommer vi til å drøfte denne beslutningen med de nødvendige fagforeningene og våre ansatte. Disse beslutningene er alltid vanskelige, og vi tar dem med den største ømfintlighet med tanke på hvordan dette påvirker våre ansatte, skriver talspersonen og avslutter:

– Vi har prøvd alle andre kostnadsreduserende tiltak før vi måtte ta denne beslutningen. Vi tar ikke lett på beslutninger som disse.

SLUTT: Baker Hughes kontorer flere steder i Norge, inkludert på Høvik utenfor Sandvika. Foto: Skjermbilde (Google Streetview)

Mellom 40 og 50 mister jobben i Stavanger

Hovedtillitsvalgt Atle Bertelsen i Baker Hughes sier at oljeservicegigantens kontorer på Høvik hører til det tidligere GE, og at han ikke kjenner til prosessene som pågår der.

I mai skrev Stavanger Aftenblad at 73 av selskapets 1.200 ansatte ville bli sagt før sommeren. Dette tallet steg til 80 ansatte, som sa ja til sluttpakken de ble tilbudt.

Nå bekrefter Bertelsen til Nettavisen Økonomi at det pågår enda en nedbemanningsprosess i Stavanger, hvor mellom 40 og 50 ansatte mister jobben totalt. 30 av disse nedbemanningene knytter seg til at avdelingen for kveilerørsboring blir lagt ned.

– Vi har holdt på med nedbemanninger i mange år nå. De ansatte begynner å bli trøtte og leie av dette, sier Bertelsen, som tilhører fagforeningen Industri Energi.

Som tillitsvalgt forsøker Bertelsen å gjøre så godt han kan for å gjøre det beste ut av situasjonen og sikre de ansatte så gode betingelser som mulig. Men han merker at de siste års tøffe markedsforhold og nedbemanninger tærer på de ansatte.

– Bransjen er svært tøff, og vi blir tynt så det holder av operatører som vil spare kostnader. Det samme hører jeg fra konkurrentene våre. Jeg skulle ønske vi fikk en periode med ro og stabilitet, sier Bertelsen til Nettavisen Økonomi.

