Amerikansk olje ned med nesten 19 prosent

Prisen på amerikansk råolje falt med nesten 19 prosent til under 15 dollar fatet ved børsåpning i Asia natt til mandag norsk tid.

Det er det laveste nivået på to tiår og skyldes kollaps i etterspørselen grunnet koronaviruset.

Et fat WTI-olje falt mandag 18,7 prosent til 14,84 dollar.

For Nordsjøoljen peker ikke pilen like brått nedover med et fall på kun 1,28 prosent og 27.72 dollar fatet.

