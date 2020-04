Analytikere tror Norwegian skal videre ned

Mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 2,9 prosent første handelsdagen etter påske, ble Norwegian-aksjen nesten halvert. Analytikere tror ikke bunnen er nådd.

Koronakrisen har knust Norwegian, som allerede hadde sitt å stri med. Siden 12. februar har aksjekursen til Norwegian falt med nesten 90 prosent, og ved børsdagens slutt tirsdag hadde kursen falt 44,3 prosent til 4,60 kroner.

Flyselskapet tilbyr kreditorer aksjer i bytte for gjeld, melder Dagens Næringsliv , som skriver at analytikere de har snakket med tviler på at det kommer til å være noe igjen av aksjonærenes verdier, tirsdag verdsatt til totalt 750 millioner kroner.

Hos meglerhusene som regner aksjonærenes penger som stort sett tapt, varierer kursmålet for Norwegian-aksjen mellom null og én krone.

Meglerhuset Bernstein i London var tirsdag først med analyse som verdsetter aksjene i Norwegian til null.