Andelen uføre øker: Markant vekst i én del av befolkningen

Flere enn en av ti i arbeidsfør alder var uføretrygdet ved utgangen av 2019.

I 2019 ble det 34.665 nye uføretrygdede i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I alt var det 364.005 ved utgangen av 2019, som utgjør 10,5 prosent av befolkningen. For fem år siden var andelen 9,7 prosent, og andelen har for det meste steget jevnt de siste årene. Veksten i uførhet er særlig markant blant de yngre:

Uføretrygdede i prosent av befolkningen 2015 2016 2017 2018 2019 18-24 år 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 25-34 år 2,3 2,5 2,7 3,1 3,5

Som det framgår av tabellen, økte andelen uføre i aldersgruppen 25-34 år med mer enn ti prosent bare fra 2018 til 2019 - fra 3,1 til 3,5 prosent av befolkningen.

Utdanning avgjør

Risikoen for å bli uføretrygdet henger tett sammen med utdanningsnivå. Mens kun 4,3 prosent som har høyere utdanning, er uføretrygdet, mottar 21,8 prosent av dem som kun har grunnskole, uføretrygd.

- Det er en lang tendens at uførhet øker blant unge og faller blant de eldre. Unge med lav utdanning er utsatt på arbeidsmarkedet, og de som nå blir uføre er i snitt litt yngre enn før. De yngste som kommer inn i ordningen har gjennomgående lav utdanning, og utdanningsforskjellene vi ser, forsterker seg over tid, sier Tor Morten Normann i SSB til Nettavisen.

Blant 18-67-åringer med grunnskoleutdanning har andelen uføre økt fra 18,9 til 21,8 prosent fra 2015 til 2018. Andelen blant dem med videregående utdanning har økt fra fra 10,2 til 10,8 prosent i samme periode, mens 4,3 prosent av dem med universitets- eller høgskoleutdanning var uføre i 2019, en øking fra 3,8 prosent i 2015.

Høyest tall i Østfold

Østfold har den høyeste andelen av uføretrygdede, med 15,2 prosent av befolkningen, mens Oslo har den laveste, med 6,1 prosent.

Statistikken viser også at innvandrere i mindre grad enn befolkningen ellers blir uføretrygdet. Blant innvandrere fra EU/EØS-landene og USA, Canada, Australia og New Zealand er 2,6 prosent uføretrygdet. Blant innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania ellers og Europa ellers er 8,1 prosent uføretrygdet. For befolkningen ellers er andelen 11,6 prosent.

- Men her må man se litt bak tallene. Den lavere andelen i innvandrerbefolkningen skyldes stor grad at denne andelen utgjør en yngre befolkning enn befolkningen generelt. Tar man bort dette, er det lite forskjell, sier Tor Morten Normann i SSB til Nettavisen.

- Det er alvorlig

På vegne av regjeringen svarer statssekretær Saida Begum dette på Nettavisens spørsmål om hvorfor Solberg-regjeringen i løpet av snart sju år ikke har greid å snu den mangeårige trenden med økning i uføre blant unge:

- Det er alvorlig at tallet på uføre øker, og vi er særlig bekymret for økningen i antall unge uføre. Når unge mennesker blir uføre står de dessverre foran et langt liv utenfor arbeidslivet. Det jobber vi målrettet for å unngå, sier Saida Begum, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, i en epost.

- Noe av det viktigste for å fotfeste i arbeidslivet er å fullføre skolen, og dersom man dropper ut av skolen er risikoen for å bli ufør større, sier Begum.

Som mottiltak peker hun på at regjeringen har trappet opp tidlig innsats i skolen, derunder å få på plass flere lærere og mer undervisning i regning, lesing og skriving. Hun mener også at den nye fraværsgrensa er et skritt i riktig retning.

KOMPETASELØFT: - Regjeringen bevilger nå nye 850 millioner i kompetanseløft og legger til rette for at permitterte og ledige kan ta utdanning mens de mottar dagpenger, slik at de står bedre rustet på jobbmarkedet framover. Dette gjør vi nettopp for å unngå at folk skal havne varig utenfor arbeidslivet, sier Saida Begum (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, til Nettavisen. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Regjeringen vil bruke mer penger på tidlig og tett oppfølging, sier Begum:

- Vi stiller blant annet større krav til ytelsesmottakerne, og jobber for at uføretrygd i større grad kan kombineres med jobb. I tillegg holder vi trøkket oppe på inkluderingsdugnaden, slik at flere med hull i CV-en får seg jobb. Satsingen på Helse i arbeid bedrer samarbeidet mellom helsetjenesten og NAV.