Anerkjent professor: - Alt må bli dyrere for å redde klima

Den medieskye professoren Vaclav Smil mener det er fjas å tro at elbiler er en del av løsningen på klimakrisen.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Denne uken inviterte det statlige fornybarfondet Nysnø til foredrag, klima-gameshow og terrassefest for investorer og andre interesserte i Stavanger.

Første foredragsholder ut var den anerkjente professoren Vaclav Smil, som mer eller mindre latterliggjorde elbiler, vindturbiner og karbonfangst fra scenen. Økonomen mener den beste løsningen for å kutte utslippene er å slå til mot folks lommebøker.

- Hvordan kan vi stoppe folk fra å fly mellom Stavanger og Kypros når billetten koster 390 kroner? Når det er så billig så er det klart at folk vil fly. Det er kun et spørsmål om pris, og hvis vi endrer prisen så vil noen fortsatt fly, men de fleste vil gjøre noe annet, sier Smil til Nettavisen Økonomi.

Mener elbiler kun gir mening i Norge

Den 75 år gamle professoren er kjent som en av Microsoft-gründer Bill Gates' favorittforfattere. Gates har gjentatte ganger skrevet om hvor mye han beundrer Smil, og skriver i bloggen sin at han ville lest så å si hva som helst energieksperten Smil skrev.

«Jeg har lest nesten alle av hans 37 bøker. Jeg venter på Smil-bøker på samme måte som noen mennesker venter på den neste Star Wars-filmen», skrev Bill Gates om professor Vaclav Smil på sin blogg i 2017.

Selv har ikke Smil gjort et tv-intervju på mange år, ifølge ham selv. Han stiller kun opp hos Nettavisen Økonomi fordi han føler han skylder arrangørene det.

- Folk flest er vitenskapelige analfabeter, så hva er vitsen? Jeg foretrekker å formidle gjennom bøkene mine, så får folk lese dem hvis de har lyst. Å skulle undervise gjennom mediene er et håpløst prosjekt, sier professoren.

- Gjennom energihistorien har vi stort sett veddet på feil hest. Teslaene deres er sikkert ok de neste 10 til 15 årene, men hva som skjer etterpå er uvisst, sa professor Vaclav Smil fra scenen under Nysnøs klimakonferanse Driva. Foto: Elisabeth Tønnesen/Nysnø

Snakketøyet og engasjementet er det imidlertid ingenting i veien med: Når temaet elektriske biler dukker opp, snakker professoren mer eller mindre sammenhengende i 10 minutter.

- Det er ingenting galt med elbiler, så lenge man ikke tror at de er en del av løsningen på klimaproblemene våre. De grunnleggende tallene er at det finnes 1,2 milliarder biler i verden. I fjor fantes det 5 millioner elbiler. Å tro at vi kan elektrifisere alt innen de neste 10-20 årene er ikke bare naivt, det er idiotisk, sier Smil.

Smil vet godt at han har kommet til elbil-land nummer én i verden: Ved utgangen av 2018 ble det registrert 200.192 elektriske person- og varebiler i Norge. På ett år har tallet økt med 41 prosent. Ingen kjøper flere elektriske biler i forhold til folketallet enn nordmenn.

- Elbiler gir mening om man ønsker å kutte utslipp i Norge, hvor mesteparten av strømmen kommer fra utslippsfri vannkraft. Da får man kun utslipp fra å produsere bilen, men så å si ikke fra å lade og kjøre den, sier Smil, og fortsetter:

- Men skal man kjøre elbil i Kina, kommer rundt 60 prosent av strømmen fra kull. Livssyklusen til en elbil i Kina vil totalt sett gi større utslipp enn en bil med intern forbrenningsmotor. Så hva er vitsen? En elbil gir kanskje bedre luftkvalitet, men er ikke en måte å kutte utslipp på.

Professoren omtaler elbilen Tesla som et energikrevende monster.

- Jeg må ofte minne folk på at 'elektriske biler' ikke finnes. Vi har elektriske motorer. Folk tenker på elbiler og tenker at de er grønne og utslippsfrie. Men i Kina og i de fleste steder i verden så stemmer ikke dette, sier Smil.

Professor Vaclav Smil åpnet klimainvesteringsmøtet Driva, arrangert av Nysnø i Stavanger. Det ble ingen god start på dagen for dem som håpet på et oppløftende og framtidsoptimistisk foredrag. Foto: Elisabeth Tønnesen/Nysnø

Peker på livsstil som hovedproblemet



Smil, som ble født under andre verdenskrig i datidens Tsjekkoslovakia, peker på billig energi, billige reisevaner og en normalisert luksus-livsstil som nøkkelutfordringene for å kutte CO2-utslippene.

- Det politiske er problemet med fremtidens dekarbonisering. Folk har blitt vant til fersk frukt fra Afrika hver eneste dag og flyr hvor som helst for veldig lite penger. Vi kan ikke gjøre det forbudt å fly, men vi kan gjøre det mye dyrere. Men hvilken stat vil være så modig at de bidrar til å presse prisene opp?

- Hva bør vi satse på for å løse klimautfordringene i verden?

- Det er ikke noe galt med å satse på sol- og vindenergi, men jeg ville satset alle pengene mine på naturgass fordi vi kan utrette mye med gass på kort tid. Det er den minst karbonintensive fossilløsningen vi har, sier Smil og trekker fram Tyskland som et eksempel:

- Se på Tyskland, Frankrike og Storbritannia. De to siste er kanskje på full fart ut av kull, men Tyskland sliter fortsatt med å stenge ned sine kullkraftverk. Målet bør være å skyve kullet ut av den tyske økonomien med gass, og hjelpe dem til å få utslippene ned så fort som mulig.

Kullkraftverk stod i 2016 for 28 prosent av Tysklands samlede CO2-utslipp. I januar anbefalte et regjeringsoppnevnt utvalg å stenge alle kullkraftverk i landet innen 2038.

Den tsjekkisk-kanadiske stjerneprofessoren Vaclav Smil (75) hadde mange godord om Norge, men stilte seg undrende til all gatekunsten i Stavanger. - Jeg skjønner ikke at folk synes det er fint, sier Smil. Foto: Magnus Ekeli Mullis