Anita Krohn Traaseth: Selger hundre år gammel familiebolige

Tidligere Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth og mannen selger familieboligen i Oslo vest for 23 millioner.

Traaseth og mannen Knut Traaseth flytter fra en over hundre år gammel familievilla på Furulund i Oslo vest, ikke langt fra Ullern kirke. Villaen har et bruksareal på drøyt 300 kvadratmeter og en tomt på noe over 600 kvadratmeter.

Det er kort vei til det store kjøpesenteret CC vest og også kort avstand til fjorden. Eiendommen ligger som videoen viser sydvendt og har fjordutsikt.

- Villaen er påkostet siden de kjøpte den i 2012. Dette er en veldig fin eiendom som er pusset opp for en del, blant annet er mye teknisk utstyr forbedret, sier partner og eiendomsmegler Vidar Øie Nilsen i Sem & Johnsen til Nettavisen Økonomi.

Paret ga i 2013 13,6 millioner for eiendommen, det vil si, avtalen ble signert i 2012.

- De som solgte villaen, utvikler eiendommen lenger ned på tomten, forteller Nilsen.

Ingen sammenliknbare

I tillegg til oppussingsarbeidene, som gir en verdiøkning, har det selvfølgelig vært en prisstigning i markedet. Gitt at prisantydningen på 23 millioner kroner oppnås, snakker vi om en brutto økning på nærmere 10 millioner.

- Det som er unikt med denne eiendommen, er at det er ingen tomannsboliger i områder med de tilsvarende kvalitetene. Det er derfor ikke så lett å sette en pris, sier megleren.

Den nye eieren blir ifølge Nilsen nabo med Kapital-redaktør Vibeke Holth, som skal ha kjøpt i området mai 2018. Anita Krohn Traaseth har ikke besvart henvendelsene fra Nettavisen Økonomi om salget.

OMSTRIDT DIREKTØR: Anita Krohn Traaseth var omstridt som leder av Innovasjon Norge, nå selger hun og mannen familieboligen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ga seg i fjor

Anita Krohn Traaseth meldte i november i fjor at hun slutter som sjef for Innovasjon Norge for å bli partner i et norsk vekstselskap.

- Jeg er på femte året på omstillingspost som leder av Innovasjon Norge. Dermed er tiden inne for å overlate roret til andre. Fem år har vært min uttalte anbefaling for perioden en toppleder med store endringsoppgaver bør sitte i samme stilling, og det står jeg ved, uttalte hun i en pressemelding for et snaut år siden.

Hun ville så sent som mai i år ikke si noe om den nye jobben, av hensyn til familien. 2. juli 2019 ble det kjent at Traaseth skal lede regjeringens rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren.

I august 2019 ble hun i tillegg ansatt i en seks måneders kvarttidsstilling som rådgiver for rektor Curt Rice ved Oslomet, storbyuniversitetet.

Sterke beskyldninger

Traaseth var en omstridt leder av Innovasjon Norge, blant annet beskyldte tidligere styreleder Per Otto Dyb henne i 2018 for å skape konflikter, splid og konfrontasjoner.

Han ønsket å sette Traaseths stilling på dagsorden i styret, men næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) stanset styrebehandlingen. Det førte til at Per Otto Dyb trakk seg.

Men både de tillitsvalgte i Innovasjon Norge ga ledergruppen i Innovasjon Norge ga sin støtte til Traaseth.

VIL HA 23 MILLIONER: Anita Krohn Traaseth og mannen håper på 23 millioner for denne familieboligen på Ullern i Oslo vest. Foto: Sem & Johnsen/Studio Oslo

IT-bakgrunn

Anita Krohn Traaseth (47) var administrerende direktør i Innovasjon Norge fra 2014 til 2019 og administrerende direktør for Hewlett-Packard Norge AS fra 2012 til 2014.

Hun er oppvokst i Sandefjord, og flyttet senere til Oslo. Krohn Traaseth startet sin karriere som trainee i IBM i 1996.

I august 2012 begynte hun å publisere en personlig blogg om ledelse med tittelen Tinteguri, en blogg som ble omstridt. Hun ble blant annet kritisert for å ta ut interne ting ut i mediene.

Anita Krohn Traaseth er altså gift med Knut Traaseth. Han er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Advokatfirmaet BA-HR.