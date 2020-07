Anklages for drapstrusler og ulovlig «skattlegging» av flyktninger i Norge

Drapstrusler og pengeutpressing for 200.000 kroner - slik opererer utenlandske myndigheter på norsk jord.

Norge gir millionbeløp i uhjelp til Eritrea, samtidig som landet i en offisiell rapport anklages for å drive med kriminell virksomhet på norsk jord.

- Mange unge menn flykter fra Eritrea for å unnslippe en obligatorisk militærtjeneste som kan vare i årtier, og som fremstår som slaveliknende tvangsarbeid, heter det i rapporten Press og kontroll, som er en studie av økonomisk, ideologisk eller religiøst press med utspring i opprinnelsesland, rettet mot personer med innvandrerbakgrunn i Norge.

På godt norsk handler det om flyktningspionasje, og fremmede makter som bruker infiltratører til å presse flyktninger for penger og kreve lojalitet på norsk jord. Det er altså en ren mafiavirksomhet med offisielt stempel og det foregår foran øynene til norsk politi. Og virksomheten rammer enkeltpersoner og grupper i en befolkning på rundt 70.000 mennesker i Norge.

- Vi ble fortalt om en episode der en norsk-eritreer ble bet om å komme tilbake uka etter da vedkommende ville anmelde trusler på den lokale politistasjonen (..) En informant hadde inntrykk av at norsk politi ofte ikke innser alvoret i dødstrusler som fremsettes i den hensikt å få offeret til å slutte med helt ordinær, lovlig politisk virksomhet, heter det i rapporten.

ENEHERSKER: President Isaias Afwerki har sittet ved makten i Eritrea i 27 år siden hans styrker vant borgerkrigen i 1993. Foto: Farah Abdi Warsameh (AP)

Ikke nok med at norske myndigheter gjør lite - Norge har også regler som gjør de eritreiske flyktningene avhengig av regimet når de trenger pass, attester eller utskrift av vitnemål.

I slike tilfeller krever Eritrea kopi av norsk selvangivelse, og forlanger to prosent «skatt» med tilbakevirkende kraft. Det er forbudt for fremmede land å kreve inn skatt på denne måten, men forskerne er fortalt om tilbakevirkende skattekrav på opp mot 200.000 kroner.

Og dersom man kritiserer regimet, svarer president Isaias Afwerkis infiltratører med drapstrusler, trakassering av familliemedlemmer og falske datingprofiler som fremstiller regimekritikere som bigamister eller homoseksuelle.

Det er snakk om mange mennesker. Ifølge rapporten er det nær 23.000 flyktninger med eritreisk bakgrunn i Norge, anslagsvis 2.500 uigurer fra Kina, nær 9.000 med bakgrunn fra Etiopia, 25.000 fra Tyrkia og 5-6.000 tsjetsjenere.

- Det fortelles at enkelte av regimets støttespillere og samarbeidspartnere får betalt av eritreiske myndigheter. Det fortelles også at eritreiske myndigheter har inngående kjennskap til prosessene og dokumentasjonskravene i norsk asylforvaltning, noe som gjør at infiltratører (eller «agenter» om man vil) er i stand til å presentere godt tilpassede redegjørelser om sitt påståtte beskyttelsesbehov når de søker om opphold som asylsøkere. Også oppfatninger om slike forhold kan bidra til svekket tillit til norske myndigheter blant norsk-eritreere, heter det i rapporten.

ALVORLIG: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) oppfatter rapporten som alvorlig, og vil involvere flere departementer for å finne gode mottiltak. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Funnene i rapporten er veldig alvorlige. Flyktninger har søkt til Norge for å få leve trygge liv, men opplever press og kontroll, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til Vårt Land, som først omtalte rapporten.

Samtidig som Eritrea, ifølge informantene, driver med regelrett kriminell virksomhet på norsk grunn, så fortsetter vi å betale landet store beløp i utviklingshjelp. Siden år 2000 har Norge sendt over en milliard kroner til Eritrea, ifølge Norad. Beløpene er riktignok - og heldigvis - redusert de siste årene.

MILLIARD: Siden år 2000 har Norge sendt 1,1 milliarder kroner i bistand til Eritrea. Foto: Norad

Forskerne fra Proba samfunnsanalyse har kartlagt denne utpresningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Siden mange lever i frykt, har datainnsamlingen hovedsaklig skjedd gjennom bakgrunnsamtaler med løfter om anonymitet.

Eritreerne er ikke de eneste som sliter med hjemlige myndigheter. En annen forfulgt gruppe er uigurene, som utsettes for systematisk press og kontroll fra kinesiske myndigheter. Også etiopiske flyktninger, tyrkere og tsjetsjenere utsettes for press, kontroll og kartlegging fra myndighetene i hjemlandet, ifølge rapporten.

Uiguriske informanter forteller at den kinesiske ambassaden i Norge bruker automatiske telefonoppringninger for å få dem til å møte opp i en angivelig nødsituasjon. Dette blir tilbakevist av ambassaden, som hevder det dreier seg om svindelforsøk.

Også den etiopiske ambassaden anklages for overvåkning ved å sende ut personer som driver med åpenlys fotografering under politiske demonstrasjoner. En av informantene skal ha blitt utsatt for fysisk angrep for sitt politiske ståsted og sine ytringer.

Etiopia er absolutt på bedringens vei, men ser vi historisk på det, så fikk regimet milliardbeløp fra Norge samtidig som det drev med kontroll og overvåkning i Norge.

- Fortellingene om etiopisk diaspora i Norge viser at fremmede staters myndigheters utøvelse av press og kontroll kan endre seg svært mye selv over kort tid. Dels kan press og kontroll tilta – som her som en reaksjon på at man var i ferd med å miste kontrollen over opposisjonsmiljøene i utlandet – og det kan relativt brått avta som følge av politiske omveltninger, heter det i konklusjonen om Eritrea.

For norsk politi er det avgjørende at flyktninger som utsettes for utpressing fra hjemlandet, er trygge på å bli tatt alvorlig. Og for norske myndigheter er det et åpenbart paradoks at land vi gir økonomisk bistand driver med kriminell aktivitet i Norge.

Problemet er komplisert, men to tiltak virker åpenbare:

Sett makt bak kravene og kutt bistand til land som forfølger sine innbyggere i Norge

Øk norsk politis etterforskning av kriminalitet fra utenlandske myndigheter i Norge.

