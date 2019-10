Anna B. Jenssen slutter i Morgenbladet

Går etter massiv kritikk.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke lenger klarte å stå i dette. Det ble etter hvert tydelig for meg at motstanden var så massiv, og så mangefasettert, at det i praksis var ødeleggende for både den daglige driften av Morgenbladet, for gjennomføringen av strategien og for meg selv, sier Jenssen i en pressemelding, gjengitt av DN.

Oppsigelsen kommer i kjølvannet av en lang og hard konflikt mellom Jensen og journalistene, som har vært kombinert med et tøff nedbemanningsprosess i avisen.

For litt over en måned siden ble det kjent av avisen skal kutte åtte millioner kroner, hvor de meste skal gå gjennom nedbemanning. Ni ansatte har søkt om sluttpakke, mens sju øvrige har sykemeldt seg, ifølge Journalisten.

Den siste tiden har kritikken rast mot Morgenbladet-redaktøren for hennes lederstil, som blant annet har gitt seg uttrykk i at redaksjonsklubben har erklært mistillit mot henne.

Flere journalister har også truet med å slutte hvis ikke Jenssen går av. 33 skribenter har også sagt at de nekter å bidra med stoff til den kriserammede avisen.

– Jeg synes det er beklagelig at Jenssen har kommet til denne beslutningen, men det er dypt menneskelig å si fra når grensen er nådd. Hun tålte den saklige kritikken, fordi hun trodde på strategien og hadde vår støtte, men konflikten og belastningen ble til slutt for stor, sier styreleder Amund Djuve i Morgenbladet til DN. Han er også sjefredaktør i Dagens Næringsliv.