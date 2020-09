Anna og Håvard lanserte den første norskproduserte snusen på 80 år: Det gikk over all forventning

Tre ingeniører fra Trondheim har startet Norges første storskala snusproduksjon siden krigen. Det ble utsolgt på en dag.

Snus tar stadig større markedsandeler over røyk, og er blitt veldig populært i alle aldre. Det meste av snusen vi bruker i Norge, produseres imidlertid i Sverige.

Men det ønsket de tre ingeniørene Eirik Volent, Håvard Dretvik og Anna Wildèn fra Trondheim å gjøre noe med.

Det hele startet med å sette opp noen potteplanter hvor de eksperimenterte. Men etter en fest kom de frem til at dette kunne være mye større.

– Det startet litt med Anna. Det var noen potteplanter på verandaen, så ble det litt snakk om det. Deretter ballet det på seg, sier Volent.

Over all forventning

Dretvik som selv er fra gård, bidro med tilgang til en ordentlig åker. Wildèn sto for de grønne fingrene, og Volent sto for forretningsarbeidet. Dermed ble Snusbonden AS stiftet.

– Det har gått over all forventning, sier Volent til Nettavisen.

I samarbeid med Norges største nettbutikk for snus, fikk de lansert snusen for kort tid siden. Men allerede et døgn etterpå var snusen utsolgt. Inne på nettsiden ligger det beskjed om at neste forsendelse ikke blir klar før om et par måneder. Men da lover selskapet at det blir flere esker tilgjengelig.

TRØNDERTOBAKK: Fra gården til Snusbonden, som nylig har begynt å produsere snus. Foto: Privat

I motsetning til de fleste snustyper som koster omtrent 70-80 kroner i nettbutikk, koster en eske løssnus fra Snusbonden 149 kroner. Det går med til miljøvennlig og lokalprodusert snus, sier Volent.

Hjemmelaget trøndertobakk

– Målet vårt er at det skal være lokalprodusert og miljøvennlig. Emballasjen er laget av plantefiber og resirkulert plast. Tobakksplantene ordner vi selv, og med hjelp av seriøs arbeidskraft. Så forbrukerne vet at alt er på stell, sier han.

De ser på seg selv litt som et mikrobryggeri. Snusen er ikke ment å være hverdagslig, men heller noe ekstra spesielt. Responsen de har fått ble en stor overraskelse for trioen.

– Vi var forhåpningsfulle, men det er helt klart overraskende hvilken respons vi har fått. Folk har ringt ene og alene for å fortelle oss hvor mye de elsker det vi gjør, sier Volent.

Han forsikrer Nettavisen om at neste forsendelse med snus skal være klar før jul. Og så produseres det en enda større batch med snus til påske.

Snus365.no som er samarbeidspartneren hvor den norskproduserte snusen selges, synes det er artig at det kommer norsk snus på markedet.

GLEDER SEG: Nettbutikken Snus365 ble utsolgt for snusen på et døgn. Nå gleder de seg til neste forsendelse, som skal være på plass like før jul. Foto: Snus365

– Etter det ble utsolgt på fredag har vi hatt over 5000 besøk på produktet, og kunne fint 10-doblet salget om ikke mer, sier markedssjef Adrian Huer i selskapet.

Nå gleder de seg bare til neste del av produksjonen er klar.

– Det har vært helt overveldende. Nå gleder vi oss til den neste produksjonen er klar, sier Huer til Nettavisen.