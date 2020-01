Anniken Hauglie kan bli sittende - opposisjonen har ikke flertall

Arbeidsminister Anniken Hauglie har statsministerens tillit og flertall bak seg på Stortinget.

Rødt vant kappløpet om å fremme mistillitsforslag mot NAV-statsråden, godt foran SV, med Miljøpartiet De Grønne halsende bak. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet signaliserer sterkt at de vil støtte mistillit på et eller annet tidspunkt.

Gjesp.

At både Rødts Bjørnar Moxnes og SVs Audun Lysbakken snakker med dyster og tung røst om statsrådens ansvar, endrer ikke styrkeforholdet i salen. De fire regjeringspartiene har 88 representanter - opposisjonen har 81 representanter.

STYRKEFORHOLDET: De fire regjeringspartiene har totalt 88 representanter - opposisjonen har 81. Foto: Stortinget

Med 14 år sammenhengende med flertallsregjeringer har Stortinget lagt opp til en arbeidsform hvor opposisjonen bruker åpne høringer som et middel for å påføre regjeringen og enkeltstatsråder politiske nederlag og skraper i lakken.

Det er lite objektivt som taler for når en statsråd må gå, og når vedkommende blir sittende. Statsråder har falt på mindre alvorlige saker enn NAV-skandalen.

Men de har også blitt sittende etter historiens kanskje største og mest alvorlige systemsvik - nemlig beredskapen før terroranslagene 22. juli 2011. Den gang ble både statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut A. Storberget sittende tross flengende kritikk.

Makta rår.

MISTILLITSFORSLAG: Bjørnar Moxnes (i bakgrunnen) fremmet mistillitsforslag lenge før arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) hadde forklart seg i den åpne høringen. Foto: Ørn E. Borgen (NTB scanpix)

Det mest påfallende med den åpne høringen er den totale pulveriseringen av ansvar, men også en gjennomgående svikt fra Stortinget til regjeringen, gjennom statsapparatet og ut i domstolene.

Statsråden som innførte feilbehandlingen (Hanne Bjurstrøm, Arbeiderpartiet) tok ikke på seg det personlige ansvaret. Det gjorde heller ikke tidligere statsråd Anniken Huitfeldt (Ap) eller tidligere NAV-direktør Sigrid Vågeng.

Pensjonert riksadvokat Tor-Axel Busch fikk nokså uimotsagt hevde at det var departementets feil at hans embede ikke oppdager ny praksis i Arbeidsretten hvis de ikke får beskjed fra departementet.

Det er grunn til å minne om at det faktisk er riksadvokaten selv som har det endelige ansvaret for å avgjøre tiltalespørsmål, og det er ikke unaturlig å forvente at riksadvokaten holder seg oppdatert om nye dommer og rettspraksis.

Naturlig nok - riksadvokatene og domstolene skal ikke være departementenes forlengede arm.

Poenget er at NAV-skandalen først og fremst er en grunnleggende og gjennomgående systemsvikt som det blir søkt å holde dagens arbeidsminister personlig ansvarlig for. Nøkternt vurdert fortjener hun kritikk for sin håndtering de siste månedene før saken kom på bordet, men her har mange kokker produsert mye søl.

Uansett; Anniken Hauglies skjebne hviler utelukkende hos statsminister Erna Solberg og mistillitsforslagene fra Rødt og SV gjør neppe stort inntrykk på det borgerlige flertallet på Stortinget.

Anniken Hauglie blir sittende så lenge hun har tillit hos flertallet på Stortinget og statsministeren stiller seg bak henne. NAV-skandalen er alvorlig, men ikke i nærheten av å være det mest alvorlige tilfellet av systemsvikt i norsk etterkrigstid.

