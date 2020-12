Ansatte på Vinmonopolet kan gå ut i streik

– Det kan fort bli mange tomme polutsalg dersom det blir streik.

Natt til onsdag klokken 24.00 går fristen ut i meglingen mellom LO-forbundet NNN og NHO Mat og Drikke. Hvis partene ikke blir enige, vil drøye 200 NNN-organiserte medarbeidere gå ut i streik, skriver E24.

– Det kan fort bli mange tomme polutsalg dersom det blir streik, sier NNN til Børsen.

NHO Mat og Drikke skriver at totalt 177 ansatte vil gå ut i streik, nærmere bestemt 63 ansatte hos Arcus Norway AS og 114 ansatte hos Vectura AS. Sistnevnte selskap er logistikkselskapet til Arcus og er de som leverer varer til Vinmonopolet.

Her snakker vi dedikert og motivert kunde:



Kommunikasjonsdirektør i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen, tror imidlertid at det ikke blir en streik. Han forteller også til Børsen at polet allerede har «bunkret» opp godt til julehandelen, så kundene bør ikke frykte å møte tomme hyller.

