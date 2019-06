Ap foreslår like høy oljepengebruk som regjeringen

Først kommenterte Jonas Gahr Støre regjeringens forslag til oljepengebruk som kom fram i det reviderte nasjonalbudsjettet. Nå foreslår Arbeiderpartiet minst like høyt nivå selv.

I mai la finansminister Siv Jensen frem et revidert nasjonalbudsjett, og foreslo å øke oljepengebruken til 2,9 prosent - til hele 238,1 milliarder kroner. Støre mente dette ville slå negativt ut for vanlige folk med boliglån og for bedrifter, da det kunne få renten til å øke.

Kan være høyere sum

Nå har likevel Arbeiderpartiet kommet med et alternativt forslag, som partiet stemmer for førstkommende fredag, hvor de ligger på samme nivå. Men Støre mener dette er regjeringens feil.

Det skriver Dagens Næringsliv.

– Det er regjeringen som setter krittstreken i Norge for økonomisk politikk. De har oversikten og definerer det handlingsrommet. Når de først har lagt listen der, er det ikke unaturlig at Ap ligger omtrent på samme sted, forklarer han til DN.

Ap sitt forslag til oljepengebruk kan også i realiteten være høyere enn regjeringens, ifølge DN. Det skyldes at de tar 200 millioner fra ymseposten når de skal finne inndekning for sine tiltak.

Støre mener Ap er beskjedne sammenlignet med Høyre og Frp da de var i opposisjon. DN skriver også at det ikke er ikke er første gang partier på Stortinget vil bruke ymseposten for å få budsjettet til å gå opp.

Skjevfordeling

Da det reviderte nasjonalbudsjettet ble kjent i mai, skrev Nettavisen om hva Støre da uttalte i forbindelse med renteoppgang.

Nettavisen skrev da om at Støre mener det reviderte budsjettet ikke retter opp skjevfordelingen i samfunnet.

- Med så høy oljepengebruk er det ille at de ikke engang prøver å fjerne de urettferdighetene som fortsatt finnes, som at syke mennesker mister arbeidsavklaringspenger og skyves over på sosialhjelp, og at pensjonister har fått dårligere kjøpekraft år etter år, sa han til Nettavisen i mai.

Støre viste da til at regjeringens egen ulikhetsmelding viser at tre av ti husholdninger har fått dårligere kjøpekraft etter 2013.

- De med minst fra før, har fått mindre å rutte med, mens de rikeste rykker fra. Dette er en urettferdig utvikling som svekker tilliten i samfunnet vårt, sa han.