Ap-leder Jonas Gahr Støre har lært lite av tidligere saker om sin private økonomi

Snaut to øker før valget har Arbeiderpartiets leder igjen skutt selvmål med sin privatøkonomi.

Kort tid før valget fikk Arbeiderparti på nytt en sak de absolutt ikke ønsker seg, nemlig nytt søkelys på Jonas Gahr Støres reelle formue på godt over 100 millioner kroner.

Mens Ap-lederen har reist land og strand rundt og kritisert private tilbydere av velferdstejenster, viser det seg altså at Gahr Støres egne penger har vært investert i selskapet som tidligere het Aleris.

Overfor NRK, som avslørte saken, serverte Jonas Gahr Støre en syltynn forklaring på hvorfor han ikke kunne ha pengene i banken: – Men altså, jeg har en arv på flere millioner kroner. Det er ikke verdier jeg har skapt, de er skapt fra min bestefar. Jeg mener at sparepenger på den måten, de skal man sette i arbeid for de som har ansvar for sånn. Det er derfor banker driver med investeringer. Å sette dem på konto er helt passivt.

Ifølge dette resonnementet investerte altså Jonas Gahr Støre pengene i aksjefond nærmest som en plikt. Det er det rene vås. I tillegg er det en pussig analyse av bankvirksomhet at han tror at penger han setter på høyrentekonto ikke settes i arbeid, som han formulerer det.

En mer nærliggende forklaring er at han plasserte pengene i aksjefond fordi han ville ha større avkastning enn han ville fått i banken, uten å passe ordentlig på hvor pengene direkte og indirekte ble plassert.

Alle andre politikere enn Jonas Gahr Støre kunne tatt denne avsløringen med et gjesp. Å plassere 1,3 millioner kroner i et aksjefond er ikke kriminelt. Men Ap-lederens problem er at han har nulltoleranse for etisk tvilsomme investeringer etter en serie tidligere avsløringer.

Familieformuen var først investert i et eiendomsselskap som hadde dårlig forhold for arbeiderne med såkalte 0-timers-kontrakter.

Så kom det frem at Arbeiderparti-lederen brukte polske håndtverkere til å male huset for langt under prisen norske malere ville krevd.

Arbeider ved landstedet ble utført uten at det ble betalt skatt, og Jonas Gahr Støre ble virvlet inn i en sak om svart arbeid.

Ved forrige valg kom det frem at han hadde investert penger i selskaper som var svartelistet av Oljefondet.

Og nå er det altså Jonas Gahr Støre-penger investert i privat velferd.

En ting er at Arbeiderpartiets leder selv ikke har tid og engasjement til å forsikre seg om at alle investeringene tåler dagens lys målt opp mot den standarden han og partiet setter for andre.

En annen ting er at partiapparatet og rådgiverne hans ikke for lenge siden har gjennomgått aksjefondene i detalj og kommet NRK i forkjøpet.

Nå selger Jonas Gahr Støre seg ut av privat eldreomsorg, men skaden har allerede skjedd. I valgkampens innspurt kommer en ny sak som fremstiller den øverste sosialdemokratiske lederen som en søkkrik arving - i beste fall uten kontroll på sine investeringer.

Investeringene blir naturlig nok kritisert både fra høyresiden og fra venstresiden. Fra høyre kommer kritikk for at Jonas Gahr Støre er dobbeltmoralsk og setter andre standarder for seg selv enn for andre - fra venstresiden lyder kritikken om at Arbeiderpartiet ikke er troverdig i kampen mot private velferdsprofitører (som de kaller dem).

Saken er av bagellmessig størrelse, men har stor symbolverdi. Derfor er det så oppsiktsvekkende at problemene ikke ble ryddet unna etter 2017-valget. Men da måtte Jonas Gahr Støre lyttet på et fornuftig politisk råd, men et dårlig privatøkonomisk råd: Sett pengene på høyrentekonto og bruk tiden på politikk!

PS! Hva mener du? Er dette en fjær som har blitt til ti høns, eller er det et tegn på at Jonas Gahr Støre ikke har tatt tidligere avsløringer alvorlig? Skriv et leserinnlegg!