Ap-profilen skremt av ungdomskriminaliteten: - Folk advarer om det som kan skje

- Jeg er mer urolig enn jeg husker jeg har vært, sier Jan Bøhler (Ap) om ungdomskriminaliteten i Oslo.

Ingen skal ta fra Jan Bøhler engasjementet og en nærmest ufattelig arbeidskapasitet. Ap-politikeren er respektert i flere leire for sin mangeårige og utrettelige kamp mot gjengkriminalitet, men også innsats for hans kjære nærmiljø Groruddalen.

Bøhler har fulgt kriminaliteten og utviklingen tett i flere år, og nå er han bekymret. Det har vært en negativ utvikling siden 2015. Gutter helt nede i 11-, 12- og 13-årsalderen rekrutteres av de kriminelle miljøene i Oslo og omegn.

- Det er nye ungdomskriminelle grupper flere steder i Oslo indre øst og i drabantbyene. En stor del av ranene skjer over mot Oslo vest. Kriminaliteten forplanter seg, og jeg er mer bekymret enn noensinne, sier Bøhler til Nettavisen.

- Mange av de jeg snakker med til daglig kommer med sterke advarsler om at det kan skje enda mer alvorlige ting.

Les også: Alle bortsett fra Arbeiderpartiet er enige med Jan Bøhler

Kjente gjenger

Kjente kriminelle gjenger i dag er den nystiftede MC-gjengen «Satudarah» nord i Groruddalen, som Bøhler mener er i en farlig konflikt med etablerte «Young Guns» på Lørenskog, «Young Bloods» på Holmlia, «Mortensrud-gutta», «313» på Tøyen og restene av «B-gjengen på Furuset. Alle gjengene er blitt mer multikriminelle, og de fleste har innvandrerbakgrunn.

- Det er store penger knyttet til kriminaliteten, men det handler også om at gjengene skal være de mest fryktede og bygge seg opp en voldskapital.

Den sterkeste gjengen får kriminell makt til å kreve inn gjeld og presse folk for penger, bortføre noen om det trengs, hvitvaske kriminelle midler, ta beskyttelsespenger av illegale spilleklubber osv. De er multikriminelle, slår Bøhler fast.

- Hvilke områder av byen er du mest bekymret for nå?

- Områdene med de mest aktive ungdomskriminelle miljøene er Søndre Nordstrand, de indre bydelene i Oslo øst og nord i Groruddalen.

Les også: Jan Bøhler vil ha strengere straff for æresrelatert vold

Fra arbeiderklassen

Jan Bøhler er sønn av en rørlegger, har typisk arbeiderklassebakgrunn, som mange i de østlige drabantbyene fra 1950- til 1970-tallet. Kall det gjerne det typiske industriarbeider-Ap som har fått føle en stor innvandring på kroppen. Noen av bydelene øverst i Groruddalen har den høyeste minoritetsandelen i Oslo.

Men Arbeiderpartiet har også velgere i offentlig sektor som bor lenger vest i byen, mer fjernt fra hverdagsproblemene. Det er lett å være liberal på andres vegne.

- Den intellektuelle fjernheten er der, og den finnes i forskjellig partier, ikke minst på venstresiden. De vil bare snakke om at det er så få det gjelder, at de aller fleste er snille og flinke. De bagatelliserer istedenfor å ta tak i ting.

- Men i stortingsgruppa vår føler jeg at jeg har mye støtte, og i nærmiljøet har jeg «200 prosent» støtte. Folk ber meg å komme rundt. De har valgt å bli boende og ønsker trygge nærmiljøer. Det blir som den gamle nabokjerringa som bryr seg, og det er veldig klare meldinger om at de ikke finner seg i det, sier Bøhler om det han opplever i nabolaget.

Les også: Byrådets innsats mot ungdomskriminalitet er helvetes dårlig

Stolte

- Handler kriminaliteten om fattigdom og dårlige levekår?

- Vi kan ikke legitimere at dårlig råd gjør at du blir kriminell, at jo dårligere råd du har, desto mer naturlig er det å bli kriminell. Vi skal aldri gi det inntrykket. Jeg kommer selv fra arbeiderklassen, og da snakker vi oss ned. Vi skal være stolte av oss selv og våde verdier, parerer han.

Sylvi Listhaug (Frp) har lansert begrepet «svenske tilstander» om utviklingen, et begrep som er blitt alt fra latterliggjort til kraftig kritisert. Og Listhaug er også bekymret over utviklingen, senest i et intervju med Nettavisen for tre uker siden.

- Er svenske tilstander misvisende for utviklingen i Oslo?

- Vi er ikke der nå. Samtidig er det viktig å være klar over at det er ikke en evig sannhet at vi ikke kan komme dit. Vi ser en oppblomstring av unge gjengmiljøer jeg er veldig bekymret for. Hvis vi ikke tar tak nå, er jeg veldig bekymret for hva som blir situasjonen om fem og ti år. De etablerte gjengene vi ser i dag startet også mens medlemmene var i ungdomsskolealder, svarer Bøhler.

Handlingslammelse

- Og hva med innvandringskortet, som Frp og Listhaug ofte trekker frem?

- De unge kriminelle vi har med minoritetsbakgrunn er født og vokst opp her. Verken Frp eller jeg får gjort noe med det, og innvandringen vi har nå er veldig lav. Vi trenger konkrete tiltak for å stoppe gjengene

En generell innvandringsdiskusjon blir lett bare en avsporing som tildekker. handlingslammelse og passivitet.

Bøhler avviser ikke at minoritetsungdom er overrepresentert i ungdomsgjengene og blant den hyperkriminelle kjernen.

Norske statsborgere

- Men jeg er opptatt av konkret handling. Fremskrittspartiet satt 6,5 år i regjering. Hver gang jeg tok opp konkrete forslag med dem, begynte de å diskutere innvandring. Men dette er norske statsborgere, understreker Bøhler.

- Selv om det er liten innvandring til Norge nå, tåler Groruddalen, indre Oslo øst og Søndre Nordstrand mer innvandring?

- Jeg er helt enig i at innvandrere fremover må bosettes andre steder enn i Oslo øst. Det er veldig viktig å få bosatt og integrert innvandrere i lokalmiljøer rundt i landet.

- Vi ser at det er en del sekundærflytting til Oslo øst senere, fordi de ikke finner ikke seg til rette. Det må bli mye sterkere forpliktelser til å bli boende der de er.

Ingen grensesetting

- Hva handler den tøffe ungdomskriminaliteten om?

- Det er ulike faktorer som spiller inn. Mange av disse ungdommene har ikke opplevd noen grensesetting fra de begynte å gjøre ting i 11-12-årsaldern. Når barnevernet har grepet inn, har flere fortalt meg om institusjoner de kunne reise fra, og der de fikk tilgang til narkotika og lærte mer om kriminalitet, svarer Bøhler.

Når unge blir over 15 år og kan dømmes til ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, er det avhengig av de samtykker. Og unge lovbrytere skal begå veldig alvorlig kriminalitet for å få fengselsstraff.

- Ja, det kan gå veldig langt før de opplever at noen setter ned foten. De må beskyttes mot seg selv, og samfunnet må beskyttes mot den. Men de skal ikke plasseres sammen med hardbarkede kriminelle.

Les også: Slik førte internasjonal etterforskning til en hovedmistenkt i Madeleine MacCann-saken (+)

Stor forandring

Han har langt mer tro på ungdomsenheten på Eidsvold for barn og unge mellom 15-18 år som skal settes i varetekt og/eller skal sone fengselsstraffen sin.

- Jeg har hatt gode samtaler med flere av de unge der, og jeg ser en stor forandring i øynene deres. Det hadde ikke skjedd hvis de ikke hadde kommet helt ute av miljøet, skryter Bøhler.

Ap-politikeren ønsker seg flere plasser i ungdomsenheten. For tiden er det bare totalt åtte i hele landet, hvorav fire på Østlandet.

- Men de som havner her må plasseres i små enheter, ellers kan de bli fiender av hverandre.

Usårbare

Bøhler er opptatt av å få frem at det er få farlige hyperkriminelle unge i Oslo. Politiet anslo i 2018 rundt tretti som er aktuelle for Ungdomsenheten. Disse begår alvorlig kriminalitet og er farlige for andre, ikke bare rivaliserende gjenger.

- Det største problemet vi har nå, er at disse gjengangerne har holdt på for lenge. De har ikke møtt grenser siden barnevernsalderen og har lært seg at «Vi kan ikke straffes.»

- Det er en veldig farlig beskjed fra samfunnet å gi dem. Vi må ta tak i de hyperkriminelle og miljøene på 20-30 som hver av dem har rundt seg. De andre unge ser at de har masse penger og ikke blir tatt, og da følger de fort etter.

Bøhler sier at det er blitt «in» å være gangster i noen utsatte miljøer. Noen av dem sier halvt spøkefullt til ham at de har lyst til å bli gangstere.

Macheter

Senest torsdag denne uken måtte politiet rykke ut etter en mulig trusselepisode med machete på Jordal skole.

- Volden blir grovere?

- Ja, dessverre er det blitt veldig vanlig å gå med machete. Den livsfarlige kniven dras fort frem når noen skal tas eller trues. Vi har lenge foreslått at den skal forbys. Tidligere sloss man én mot én, mens andre så på. Det var mer «fair». Nå kan ti stykker fly på én, så utrolig feigt. De har ingen ære eller normer lenger.

Les også: Syv ting som vi i Groruddalen ønsker å gjøre for å bekjempe den stadig økende ungdomskriminaliteten

Bøhler sier de eldre kriminelle bruker barna nede i 11-årsalderen til å selge og transportere narkotika. Svært unge utstyres med penger, narkotika og våpen. Hardbakte eldre kriminelle har følere og speidere ute i de yngre, utsatte gruppene.

- De er blitt mer kyniske og utspekulerte. Jeg har snakket med 40-åringer som har kommet seg ut av gjengene. De forteller at en av reglene da de holdt på, var at de ikke skulle verve barn eller gripe inn mot noens familier.

- Men nå kan de gå på broren eller fetteren. Vi har sett eksempler på at kriminelle kommer for å ta noen i ett område samme hvem det er, fordi de har fiender der. De vil vise at vi er her for å hevne oss, det begynner å bli veldig ille, advarer Bøhler.

Skyter vilt

Og når det skytes, vet man ikke hvor skuddene kan havne. Et konkret eksempel er en skyteepisode våren 2018 fra Fjellhamar utenfor Oslo. Her ble det avfyrt minst fem skudd inn i en leilighet der det befant seg syv personer. Denne saken skal snart opp for retten.

Mange av de kriminelle har mangelfull skolegang, de faller fort ut.

- Hvor klar sammenheng er det mellom ungdommer som faller ut av skolen og rekruttering til de kriminelle gjengene?

- Det er en veldig klar sammenheng. Vi ser en stor og alvorlig drop-out fra videregående, og noen dropper ut fra de går i 5.-6.klasse i barneskolen. I gjennomsnitt faller 26-27 prosent av elevene ut av videregående skole, men i noen av de mest utsatte områdene er denne frafallsprosenten opp mot 47 prosent.

I andre deler av byen er frafallsandelen bare 10-11 prosent, men i alle områdene med aktive ungdomskriminelle er det høy drop-out, fra 35-47 prosent. Det er veldig høye tall i de utsatte områdene, understreker Bøhler, og for gutter ligger frafallsprosenten enda høyere.

- Når rundt halvparten av gutta har droppet ut av videregående og henger rundt, er det fare for kriminalitet og rus. Jeg er veldig kritisk til både stat og kommune her. De har konsentrert seg om tidlig innsats i barnehage og barneskole, men har altfor få tiltak for de som dropper ut senere. Det er en stor forsømmelse mot de unge som faller utenfor.

- Jeg snakker med disse ungdommene hver dag. De spør ofte om vi har jobb til dem. Og selv om de er råbarkede og tøffe, er de stort sett veldig hyggelige, sier Bøhler, som har engasjert seg i problemstillingene i 30 år.

Mine unger

- Hva er drivkraften, hvor lenge skal du holde på?

- Dette er «mine unger», og jeg kjenner meg igjen i dem fra oppveksten min i drabantbyen. Da jeg begynte i politikken rundt 1990, visste jeg at det er dette jeg ville jobbe med, svarer Bøhler, som har bakgrunn både som ungdomsarbeider og fritidsklubbleder.

- For meg handler det om unger jeg er glad i, som jeg kan være voksen overfor. Det er farlig hvis alle trekker seg tilbake og ikke tar sjansen på å snakke med dem og bare tenker at det offentlige skal ordne opp. Jeg har det personlig engasjementet som gir meg masse glede. Jeg driver med musikk og fotball og trening sammen med de unge, er leder for Groruddalstinget og er med i flere natteravngrupper.

I et intervju med Dagbladet for noen år siden uttalte Bøhler at han levde etter 4++4+16: 4 timers søvn, 4 timers trening, 16 timers arbeidsdag. Det høres ekstremt ut.

- Jeg har tilpasset meg litt og finner nok rom for fem timer med søvn, småler han

- Men hvordan får du tid til alt du er engasjert i?

- Jeg er nok både et A-menneske og B-menneske.

Trener hver dag

Mange vil kalle treningsnarkomane Bøhler en asket med en kropp som de fleste 20-åringer kunne misunne ham. Det er bare å se på bildet under.

TRENINGSNARKOMAN: Hvem skulle tro at Bøhler ( i midten) er 68 år? Her avbildet sammen med Daniel Laquin (t.v.) og Joachim J Bårdholt (t.h.) Foto: Joachim J Bårdholt





- Jeg trener hver dag, til og fra møter, løper, sykler, ror, varierer en del, men driver alltid egenvektstrening. Jeg trenger bare en gren på et tre og går ikke inn i treningsstudio, men jakter på utholdenhet og kondisjon. Dessuten er jeg glad i frisk luft, så derfor trener jeg ute, også på grunn av tiden.

Bøhler er viden kjent for sitt asketiske liv med hensyn til kosthold og avstand fra alkohol.

- Jeg tok noen øl i ungdomstiden, men er så blitt frivillig edruskapsmann, selv om jeg ikke er fanatisk. Noen sier jeg er forbilde, og det er hyggelig. Det er mange unge som sier at «Sånn skal jeg også bli når jeg er 68 år», sier 68-åringen, som spiser mye fisk og grønt.

Med hjertet

- Og hva er hovedbudskapet ditt til slutt?

- Det er viktig å la disse unge forstå hvor viktig det er for meg at jeg jobber med hjertet. Jeg vil være voksen, sette grenser, men jeg gjør det med hjertet fordi jeg bryr meg om dem. Selv om de kan ha gjort mye galt, ser jeg muligheter og setter ikke stempel på dem.

- Selv de hardest belastede har opplevd å komme ut av det, det er mulig å nå frem, svarer Bøhler.

Han understreker at han ikke er naiv, og han gleder seg over å få gode tilbakemeldinger og «takk for du tar deg tiden», som ungdommene sier.

- Mange sier de har savnet en voksen person som ser dem, er til stede og er interessert i dem. Jeg vet det fra da jeg var ung selv og på utkikk etter det samme.