Ap raser mot Høyre-vedtak om å fjerne formuesskatten: – Ekstremt uansvarlig

Høyres landsmøte gikk inn for å fjerne formuesskatten. Arbeiderpartiet mener den tvert imot bør økes.

– Det er ekstremt uansvarlig nå å gå til valg på å senke skattene for de aller rikeste, sier stortingsrepresentant Eigil Knutsen (Ap) til NTB.

Han reagerer kraftig på vedtaket som ble gjort på Høyres landsmøte fredag.

– Forskjellene kommer til å øke hvis du kutter formuesskatten. Det er den siste skansen som er igjen i fordelingspolitikken, sier Knutsen.

I et resolusjonsforslag som ble lagt fram på landsmøtet, ble det opprinnelig foreslått å redusere skatt på norsk eierskap, «blant annet gjennom å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital».

Men underveis på landsmøtet fremmet Vestland Høyre et forslag om å skjerpe dette til å fjerne formuesskatten helt. Det sluttet landsmøtet seg til.

Stor sum

Knutsen, som er medlem av finanskomiteen på Stortinget, viser til at formuesskatten i dag gir kommunene og staten over 15 milliarder kroner i inntekter.

– Det er en så stor sum at vi kunne gjort tannhelse til en del av det offentlige helsetilbudet i stedet, sier han.

Samtidig er det en skatt som treffer dem med de største formuene, fastholder Ap-politikeren.

– Vanlige folk betaler den stort sett ikke, sier Knutsen.

– Vi mener at vi trenger den for å omfordele verdier i samfunnet vårt, slik at de med de største formuene er med på å spleise på velferdsstaten.

Nullskatteytere

I beregninger som Finansdepartementet har gjort for Stortinget, kommer det fram at antall nullskatteytere i Norge ville ha økt med om lag 25.300 personer hvis formuesskatten hadde blitt fjernet.

Arbeiderpartiet mener at de med de største formuene tvert imot bør betale mer i formuesskatt enn de gjør i dag.

– Vi ønsker at folk med vanlige inntekter skal betale litt mindre skatt enn i dag, og så ønsker vi at de med de største formuene skal betale mer, sier Knutsen.

Kuttet flere ganger

Formuesskatten er redusert flere ganger siden Høyre kom til makten i 2013, både gjennom økt bunnfradrag og redusert sats.

I vårens reviderte budsjett kuttet regjeringen formuesskatten på såkalt arbeidende kapital med 1,3 milliarder kroner.

I 2018 utgjorde formuesskatt til staten 2,7 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå. I tillegg kom 12,9 milliarder kroner til kommunene.

