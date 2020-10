Ap-Raymond hardt ut mot Erna Solbergs flyboikott

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har ingen sans for at statsminister Erna Solberg vil boikotte lavprisselskapet Wizz Air.

De ungarske lavprisselskapet starter opp innenlandske flyvninger i Norge fra 5. november. Det gjør de til rekordlave priser.

Men Wizz Air er også kjent for sin motstand mot fagforeninger, som gjør at Johansen og LO-ledere oppfordrer til boikott. Høyre-statsministeren vil også boikotte Wizz Air. Hun gjør det klart at selskapet ikke kan nekte ansatte å organisere seg.

Denne boikotten får Johansen til å reagere sterkt. Byrådslederen skriver på sin Facebook-side at i tre regjeringsplattformer på rad har de borgerlige partiene anerkjent det uorganiserte arbeidslivet.

Tilsnikelse

«Derfor framstår Høyres nyslåtte motstand mot Wizz Air som en ren tilsnikelse. Regjeringa fører i realiteten en arbeidspolitikk som gradvis har trukket oss mot, og ikke vekk fra, den typen uorganisert virksomhet Wizz Air driver med», raser Johansen i innlegget.

LIKER IKKE WIZZ AIR: Raymond Johansen i et krasst innlegg mot Erna Solbergs boikott.

Han skriver at i forrige uke var han den første politikeren som gikk ut mot Wizz Air. Johansen oppfordret folk til å tenke seg om før de velger å fly med selskapet. I ettertid har mange politikere kommet etter, til og med statsministeren og sentrale statsråder.

Det opplever Johansen som en avpolitisering og nøytralisering det ikke er grunnlag for.

Verstinger

Han mener det er lett å være mot Wizz Air, fordi de framstår som verstinger i klassen. Men ifølge byrådslederen har regjeringen også gjort det dyrere å være fagorganisert for hvert år de har styrt.

Johansen anklager Solberg-regjeringen for å ha svekket arbeidsmiljøloven, lagt til rette for mer midlertidige ansettelser og mer innleie og stemt mot pensjonsopptjening fra første krone.

«Og de sier altså rett ut at de anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet. Dette er et farlig budskap i en tid da sosial dumping og press på arbeidstakernes rettigheter brer om seg», advarer han i innlegget.

Dobling

Johansen skriver at nå må organisasjonsgraden opp, og at skattefradraget for å være fagorganisert bør dobles. Det maksimale fradraget i 2020 er 3850 kroner. Med Johansens forslag går det opp til 7700 kroner, som i så fall gir en skattebesparelse på 1700 kroner.

Den mangeårige Ap-politikeren vil også fjerne den utvidede adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljølovens. Får han det som han vil, begrenses innleie til rene vikariater og kun etter avtale med tillitsvalgte.

Videre bør muligheten til å organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret svekkes, Staten bør ifølge Johansen være like streng på kravene om et seriøst arbeidsliv som Oslo kommune er i Oslomodellen.