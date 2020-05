Åpenhjertig Nicolai Tangen til Nettavisen: - Jeg skjønte jeg hadde driti meg ut

Nicolai Tangen synes han er blitt behandlet fair av mediene, men én uttalelse angrer han på.

NORGES BANK (Nettavisen Økonomi): Til tross for mediestøy og kritiske spørsmål fra representantskapet i Norges Bank, det aller meste tyder på at Nicolai Tangen er oljefondets nye sjef fra september.

Ansettelsesavtalen med Tangen er nå klar, etter at et enstemmig hovedstyre har godkjent avtalen. Sentralbanksjef Øystein Olsen er overbevist om at den nye avtalen tilfredsstiller kritikernes krav om vanntette skott mellom forvaltningen av Oljefondet og Tangens egen formue og eierskap i hans hedgefond AKO Capital.

Tangen må blant annet gi fra seg alle verv i AKO Capital. Og en innbitt Tangen er klar på at han aldri har villet gi seg eller vil gi seg for å få drømmejobben. Men hvordan har det vært å stå i mediestøyen?

Krevende

- Det er uvant, og det ville ha vært uvant for de fleste. Det har jo vært ganske mye trykk, og det har selvfølgelig vært krevende, som har med situasjonen her å gjøre. Jeg kom jo alene til Oslo og satt to uker på kjøkkenet og svarte på ting fra seks om morgenen til åtte om kvelden, svarer Tangen på Nettavisens spørsmål

- Tenkte du noen gang at dette er ikke verdt det?



- Nei, det har jeg aldri tenkt, kommer det kontant.

- Det er ikke sånn jeg er skrudd sammen som menneske, fortsetter han, en formulering Tangen har brukt flere ganger.

- Det er heller ikke slik vi er skudd sammen som familie, svarer han på spørsmålet om det har vært press fra hjemmebane om å hoppe av.

Stressende

Tangen medgir at det har vært stressende, men samtidig krever jobben som lederen av Oljefondet at man kan stå i en storm.

- En ting er mediene, en annen ting er når aksjemarkedene rundt deg raser. Du skal kunne stå støtt, altså.

Den påtroppende oljefondsjefen er opptatt av at en av de viktigste egenskapene hos en investor er å kunne gå motstrøms og ta kritikk.

- Så med mindre Norges Bank sier at «Tangen vi kan ikke ansette deg», er det ingenting som får deg til å trekke deg?



- Nei, jeg kommer ikke til å trekke meg, jeg har ikke tenkt på det et sekund, kommer det igjen kontant.

Ingen pinglejobb

- I denne prosessen har jeg aldri tenkt å trekke meg, det er ikke i min natur. Men det er ikke noen pinglejobb å være leder av Oljefondet, var formuleringen han brukte på pressekonferansen.

Men det er én ting Tangen svarer ordknapt på, senest under pressekonferansen torsdag. Det er hvorfor han ikke bare kunne kutte alle båndene til hedgefondet AKO Capital. Da hadde han sluppet enhver mistenkeliggjøring.

- Det var aldri et premiss, det har aldri vært noe tema for meg å selge AKO Capital svarte Tangen på pressekonferansen da han fikk spørsmålet.

- Når du har brukt 15 år på å bygge opp en organisasjon som det, som faktisk genererer penger til en veldedig stiftelse, og det er det jeg bryr meg om nå: Hva godt kan jeg gjøre for samfunnet nå? Det er det jeg bruker tid på, sier han til Nettavisen.

- Du har bygget opp en organisasjon som genererer midler til en veldedig stiftelse og til gode ting i samfunnet, sier Tangen, som mener det er helt uaktuelt å droppe å gå ut helt av fondet.

Helt greit

- Men er det ikke slik at for noen stillinger i samfunnet så er du enten det ene eller andre, du må velge?



- Nei, det er ikke det. I de fleste andre land er dette helt greit. Uten sammenlikning for øvrig, men Michael Bloomberg hadde vel et passivt eierskap i Bloomberg mens han var ordfører i New York. Det finnes eksempler på dette i Norge også.

- Jeg tenker at å sitte på benken resten av livet fordi du har tjent penger, det tenker jeg blir for dumt.

Men et sentralt spørsmål er om han har bred nok tillit i det politiske miljøet uavhengig av regjeringskonstellasjon?

- Det må andre ta stilling til, tillit er noe du må gjøre deg fortjent til, svarte Tangen på Nettavisens spørsmål om temaet på pressekonferansen.

Betent avgift

Noe av det første Tangen sa på pressekonferansen 26. mars da han ble presentert som Oljefondets nye sjef, var at dette er en upolitisk stilling. Så gikk det noen minutter, og Tangen uttalte seg om den politisk betente arveavgiften, som han mente burde være «100 prosent».

Dette ble på ettermiddagen moderert til å gjelde hans egne barn. Tangen vil ikke at barn skal arve en stor formue, men finne deres egen vei. Men presiseringen ble lagt ut på Oljefondets Facebook-side.

- Det var et skikkelig bananskall, sier Tangen om den opprinnelige uttalelsen.

- Men måtte du presisere etter press fra Norges Bank?



- Nei, overhodet ikke, overhodet ikke. Det var meg, sier Tangen bestemt.

- Her var det faktisk jeg som på folkelig norsk skjønte at «her har jeg driti på draget». Dette måtte jeg rette opp, og jeg ringte Norges Bank og spurte om jeg kunne få lov til å legge denne ut på Facebook-siden deres. Det var det jeg som spurte om, gjentar Tangen.

Trukket tilbake

- Men det må tolkes som at hundre prosent arveavgift gjelder andre rike barn, ikke bare dine barn?



- Jeg har trukket tilbake uttalelsen, jeg mener konkret at det ikke skal være hundre prosent arveavgift for alle mennesker.

- Hvordan synes du mediene har behandlet deg?



- Jeg synes det er bra med åpen debatt, og jeg synes det har vært fint å få belyst disse tingene. Jeg må si jeg er blitt behandlet med respekt og fått lov til å komme med motsvar i alle tilfeller, så jeg synes det har vært helt «fair», svarer Tangen.

Og sentralbanksjef Øystein Olsen er fortsatt overbevist om at Nicolai Tangen er den helt rette personen til å lede Oljefondet de nærmeste årene.

Flott dag

- Dette er en flott dag, dette er en stor dag. Det er skapt et inntrykk av at dette har vært en elendig prosess, men det vil jeg på det sterkeste avkrefte. Dette har vært en åpen prosess, og jeg er trygg på beslutningen, trygg på vurderingene og har et samlet hovedstyre bak meg, sa blant annet sentralbanksjefen på pressekonferansen.

- Med et lite unntak har dette vært en veldig god prosess, nyanserte Olsen, og siktet da til at Tangen ikke var ført opp på den offentlige søkerlisten.