Åpner tilsynssak mot Oslo kommune

Arbeidstilsynet åpner tilsyn med Oslo kommune etter NRKs avsløringer om flere hundre brudd på arbeidsmiljøloven i kommunens søppelhåndtering.



– Oslo kommune ble orientert om dette av oss i går, og melding om tilsyn vil bli sendt i dag, sier regiondirektør for Arbeidstilsynet Oslo, Ørnulf Halmrast til NRK.



Kommunen - ved øverste ansvarlige byråd Lan Marie Berg - har selv beordret undersøkelser etter varsler om både brudd på arbeidsmiljøloven, rot med innkjøp og manglende kostnadskontroll. Revisjonsfirmaet PWC er i ferd med å undersøke påstandene.



Det ble i august avdekket at ansatte på avfallsanleggene i Oslo jobbet ulovlig mye. Energigjenvinningsetaten (EGE) har erkjent over 500 brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Nå viser innsyn i EGEs egen telling 820 brudd siden 1. januar 2017.

Bruddene er i en rekke kategorier, som overtid per dag, per uke, per år og manglende hviletid.

– Dette er svært alvorlig. Avsløringen vitner om en byråd med svak ledelse av sin etat. Det kan også tyde på manglende informasjon fra øverste politiske ledelse til bystyret, sier Ola Kvisgaard (H), leder for kontrollutvalget i Oslo kommune, til NRK.