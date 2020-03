Apotekene er tomme for antibac - økt salg av vibratorrens på Kondomeriet

Det kan tyde på at folk tyr til alternative løsninger når apotek og butikker er tomme for håndsprit.

- Vi kan bekrefte at det har vært økt etterspørsel og salg av vibratorrens den siste uken, sier Marthe Sørflaten, presseansvarlig i Kondomeriet, til Nettavisen fredag kveld.

FLERE VIL HA VIBRATORRENS: Presseansvarlig Marthe Sørflaten i Kondomeriet forteller at de opplever økt salg av vibratorrens for tiden. Foto: Kondomeriet

Hun forteller at vibratorrensen de selger inneholder 65 prosent alkohol, og dette skal være godt nok for å rense hendene for bakterier.

- Vi vet at flere apotek har henvist kunder til oss dersom de selv er utsolgt for antibac. Dette har vært en medvirkende årsak til at vi har opplevd økende forespørsel etter vibratorrens, forklarer Sørflaten, som sier at de oppfordrer folk til å følge oppfordringer og anbefalinger som kommer fra helsemyndighetene.

Bør bruke såpe og vann

Lege Harald Dobloug, daglig leder i Legevisitt, bekrefter overfor Nettavisen at det kan være godt nok med vibratorrens.

- Det mest effektive mot koronavirus er håndvask med såpe, men all alkoholbasert desinfeksjon med minst 60 prosent alkohol er et godt alternativ, sier han.

Om vibratorrens er bra for huden er imidlertid et annet spørsmål.

- Ofte er de variantene som er laget for hender tilsatt stoffer som reduserer uttørring av huden, noe jeg vil anta at en del vibratorrens sannsynligvis ikke har, sier Dobloug.

Han forklarer at det er best å vaske hendene med såpe og vann fordi det har med virusets oppbygging å gjøre, men dersom du ikke har mulighet til det, kan du bruke alkoholbasert desinfeksjon.

FUNGERER: Lege og sjef for Legevisitt, Harald Dobloug, forteller at desinfiserende middel fungerer om det inneholder over 60 prosent alkohol. Foto: Stine Moen/Privat

Hvor mye salget av vibratorrens hos Kondomeriet har økt den siste uken, har ikke Sørflaten tall på når Nettavisen snakker med henne fredag kveld.

Økt salg av sexleketøy

Det er ikke bare vibratorrens som erstatning for antibac Kondomeriet opplever økt salg av for tiden.

- Vi merker helt klart at nordmenn sikrer seg sexleketøy for perioden hvor vi nå må holde oss mer innendørs, sier hun.

Sørflaten forteller at det går mye av vibrerende sexleketøy, Fleshlight og glidemiddel.

- Alle butikkene rapporterer om at flere kunder gir uttrykk for at de er på ekstraordinær shopping fordi ferieturen er avlyst, eller at de ønsker å hygge seg ekstra mye hjemme, forteller hun.

