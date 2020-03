Apotekene er utsolgte for munnbind - motebutikk har flere tusen på lager

Det er stor etterspørsel etter munnbind, og apotekene er tomme. Nå har Eirik Fuglestad, daglig leder i Motehus.no, klart å få tusenvis av munnbind til Norge.

- Markedet skriker etter munnbind, og vi ønsker å hjelpe til ved å tilby dette, sier Fuglestad til Nettavisen.

- Vi fant noen produsenter i Kina som kunne levere til oss, men vi er i dialog med flere fabrikker for å få inn ennå flere. Men vi prøver å finne noen som har varen på lager, sier han.

Nå har de omtrent 500 pakker på lager, og med 50 stykk i hver pakke betyr det at de har fått inn tusenvis av munnbind. Prisen er imidlertid oppsiktsvekkende. For 50 stykk må du betale 649 kroner.

- Dessverre gjør innkjøpspriser og fraktkostnadene med fly varene mye dyrere enn om vi kunne planlagt og fått varene inn med containere, forklarer han, og legger til at lagerstatusen på nettsiden ikke er helt korrekt.

Nå jobber de for å få flere pakker på lager, og samtidig prøver å få varene fraktet noe billigere enn de har klart hittil.

Prioriterer kommuner

Selv om det er lov for hver og en å kjøpe munnbind fra nettbutikken så lenge de har på lager, prioriterer de landets kommuner.

- Vi leverer allerede til en del kommuner, men når vi har fått alt på lager skal vi ta kontakt med flere og tilby det, forteller Fuglestad.

Han forteller at de har fått flere henvendelser også fra helsepersonell som virkelig trenger munnbind.

- Hjemmesykepleiere ringer og nærmest griner fordi de ikke har flere igjen på arbeidsplassen, forteller han.

Fuglestad stiller seg undrende til at myndighetene mener det er manko på munnbind.

- Det er mulig det handler om sertifiseringen og at det er noe som stopper opp grunnet det, men når vi klarer å snu oss rundt og skaffe det på tre-fire dager er det rart de ikke får det til, sier han.

- Men det må jo være bedre å ha noe enn ingenting, fortsetter han.

HØY PRIS: Nå har nettbutikken Motehus.no begynt å selge munnbind for å bidra til å dekke behovet blant nordmenn. Foto: Skjermdump Motehus.no

Vil bidra

Han påpeker imidlertid at også de har tenkt over kvaliteten på varene de har bestilt, og de skal også ha mottatt sertifikater i henhold til ulike sertifiseringer.

- Men for oss er dette en ny bransje og vi har ikke hatt mulighet å gjøre store etterkontroller av dette, sier Fuglestad.

Han påpeker at de ikke ønsker å sko seg på den vanskelige tiden vi er inne i, men ønsker å bidra når de opplever at det er stor etterspørsel etter munnbind i markedet. Også desinfiserende middel er noe de har klart å skaffe til veie for å selge videre til nordmenn som ikke har klart å få tak i det i apotekene.

- Dette er jo ikke noe vi vanligvis tilbyr, men vi bidrar der vi kan. Men for å skille disse produktene fra det vi vanligvis selger har vi denne uken opprettet nettbutikken Cleanest.no, sier han.

Apotek vurderer å droppe salg av munnbind

Nettavisen har vært i kontakt med Apotek 1 for å høre om hvorfor de ikke har fått inn munnbind, når Motehus.no har klart å få det inn på noen få dager.

- Nå vet jeg ikke hvilken type de har tatt inn, men som apotekkjede er det viktig for oss å ikke gå på kompromiss med kvalitet. Det er svært viktig at vi selger kvalitetsprodukt, sier Kjersti Solberg Ofstad, kommunikasjonssjef i Apotek 1.

KRAV: Kjersti Solberg Ofstad, kommunikasjonssjef i Apotek 1, sier at apotekene er opptatte av at munnbind de tar inn i butikken oppfyller visse krav til kvalitet. Foto: Apotek 1

- Vi er svært aktive ute i markedet for å få i det vi kan. Det har vært en utfordring i levering av munnbind lenge, nesten siden viruset slo ut i Kina, og nå er hele Europa på jakt etter det, fortsetter hun.

Feilbruk blant nordmenn

Solberg Ofstad forteller at Apotek 1 jobber kontinuerlig med å få tak i munnbind som både kan brukes av ansatte og til salg.

- Men det er viktig å være klar over at FHI ikke anbefaler at friske mennesker bruker munnbind. Munnbind bør hovedsakelig brukes av syke for å hindre smitte til andre. Feilbruk forekommer dessverre ofte, og det øker smittefaren. Det er viktigere med god håndhygiene og å følge rådene til FHI framfor å jakte munnbind, sier Solberg Ofstad.

- Hvordan kan man bruke munnbind feil?

- Det handler for eksempel om at man ikke setter det på riktig. Man har oftere hendene i ansiktet når man har noe i ansiktet, og man skal egentlig ikke ta borti munnbindet. Samtidig er det begrensninger for hvor lenge det skal være på, forklarer hun.

- Helsepersonell med nærkontakt med syke pasienter er opplært til riktig bruk av smittevernsutstyr som munnbind.

Nettavisen har foreløpig ikke lykkes i å få kommentarer fra Vitusapotek.