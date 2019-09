Apple fyker til værs etter iPhone-nyhet

Apple-giganten går til værs på Wall Street.

NEW YORK (Nettavisen): Synes du ny iPhone er dyrt? På Wall Street onsdag er det full jubel for ny pris og ny telefon, ifølge CNBC.

Apple er nemlig opp nesten tre prosent onsdag kveld.

Saken utvides

iPhone 11, iPhone 11 Pro, Apple TV+, Apple Watch Series 5. Alle disse nyhetene annonserte Apple tirsdag 10. september 2019.

Fra Steve Jobs Theater i sitt hovedkvarter i Palo Alto i USA avslørte Apple de nye mobilene iPhone 11, iPhone 11 Pro, prisen på Apple TV+, den nye klokken Apple Watch Series 5 og en ny iPad.

Her er alle nyhetene fra Apple.

Analytiker ved Bank of America, Wamsi Mohan, sier til CNBC at de nye prisene er overbevisende, mens en analytiker i Barclays, Tim Long, sier at de nye lave prisene var den store overraskelsen under tirsdagens annonsering.

