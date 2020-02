Apple i iPhone-trøbbel

Coronaviruset skaper problemer for Apple-konsernet.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge Business Insider kan Coronaviruset nå være med på å påvirke iPhone salget, i tillegg til at lanseringen av en «billigmodell» kan påvirkes.

- La oss ikke pakke dette inn. Hvis det stemmer (det er ikke bekreftet), vil produksjonsnyhetene som nå kommer ut av Kina etter helgen, bli et sjokk for systemet og det vil forstyrre forsyningskjeden ytterligere for Apple både når det gjelder deres kjerneprodukt iPhone med også AirPod-produksjonen, som allerede nå har mangler ved inngangen til uken, skriver analytikerne Dan Ives og Strecker Backe i et notat for Wedbush Securities.

I tillegg melder analytikerne i Wedbush Securities at mellom tre og fem millioner av selskapet nye iPhone-telefoner kan bli forsinket fra mars til juni i år på grunn av tilbakeslag som en følge av det dødelige viruset. Produksjonen av AirPods kan som nevnt også bli forsinket, ifølge Wedbush.

Nettavisen har tidligere meldt at viruset fra Wuhan kan være dårlig nytt for en ny «billig» iPhone, iPhone SE2, som skal være på trappene.

- Kan halvere iPhone-salget

Business Insider melder at det dødelige viruset kan halvere iPhone-salget i Kina og samtidig skape store problemer for selskapets iPhone-produksjon.

Analysefirmaet Canalys hevder at forsendelsene av smarttelefoner internt i Kina kan bli redusert med mellom 40 og 50 prosent i siste kvartal i 2019 og første kvartal 2020. Fra før av var det ventet av bare rundt syv prosent av forsendelsen ville bli rammet.

Etter Amerika og Europa er Kina verdens tredje største markedet for smarttelefoner.

I forrige uke ble det klart at Foxconns fabrikk i Zhengzhou i det sentrale Kina ble stengt i opptil to uker som følge av det nye coronaviruset. Flere ansatte ved Hon Hai Precision Industry, også kjent som Foxconn, skulle egentlig være tiolbake på jobb nå på mandag, men de har fått beskjed om å holde seg borte fra fabrikken, melder Bloomberg.

Over 1000 er døde

Siden desember er over 42.000 personer smittet av viruset i Kina, og over 1.000 av dem er døde, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har nå bestemt at det nye coronaviruset offisielt skal hete covid-19.

WHO: Vaksine tidligst klar om 18 måneder

Den første vaksinen mot det nye koronaviruset kan være klar om ett og et halvt år. Det sier leder Tedros Ghebreyesus i Verdens Helseorganisasjon (WHO). Viruset har fått det offisielle navnet Covid-19, som er en forkortelse for "corona virus disease".