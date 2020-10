Apple latterliggjøres etter iPhone-lansering

- Snart er det bare boksen igjen.

Apple avduket den nye iPhonen, Iphone 12, tirsdag kveld.



Telefonen er den første med 5G, noe Apple-sjef Tim Cooke omtaler som «historisk» og «en ny æra for iPhone». Ifølge Apple får iPhone 12 flere 5G-antenner enn andre mobiler.

Men mens 5G tok mesteparten av overskriftene, er det en annen ting som mange iPhone-brukere hang seg opp i etter at telefonen ble lansert. Det er nemlig det faktum at telefonen for første gang kommer uten lader og øretelefoner, bare en kabel, og begrunner det med miljøhensyn. De påstår at de sparer verden for utslipp på to millioner tonn CO2 på den måten.

HISTORISK? Apple CEO Tim Cook med den nye Iphonen. Foto: Brooks Kraft/apple (Reuters)

Ikke overbevist



Men mange lar seg ikke helt overbevise. De reagerer kraftig på at en telefon som koster opp til 18.000 kroner ikke innholder noe så grunnleggende som en lader. De mener at Apples egentlige motiv er å spare penger, ikke miljøet.

Les også: Apple-lekkasje: Ny Iphone vil slå knockout på konkurrentene på pris

«Apple fjerner lader og øretelefoner og fremstiller et kostnadskutt som «miljøtiltak». Hvem er det som tror dette tullet?», skriver for eksempel en Twitter-bruker.

Flere har også latterliggjort Apple for at de fjerner stadig mer av iPhone-produktet sitt og Steve Kovach, teknologiredaktør ved CNBC, spørs seg hva som blir det neste Apple fjerner.

Flere tar det videre og spøker med at Apple snart bare vil selge en tom boks.

«IPhone 13 vil ikke inkludere en telefon», erklærer blant annet den populære komikeren Trevor Noah spøkefullt i sitt populære TV-program «Daily Show».

Sløsing



Apple-direktør Lisa Jackson har riktignok argumentert med at de ikke trenger en lader fordi det allerede finnes to milliarder ladere i verden, og at det være sløsing med ressurser å inkludere nok en lader.

Les også: Historisk Apple-endring kan være svært dårlig nytt for Iphone-fans

Mange har imidlertid påpekt at kabelen som kommer med den nye iPhonen er en USB-C-kabel, som ikke er forenelig med laderne som kom med de tidligere iPhonene. Frem til nå har alle laderne vært kompatible med den større og bredere USB-A-standarden.

Det betyr at de aller fleste av laderne ikke kan brukes samme med den nye kabelen, noe en lang rekke Twitter-brukere har påpekt.

Positive



Når det er sagt, er det også mange som mener at det er positivt at Apple kutter ut laderen. Ikke bare har de påpekt at det er mer miljøvennlig, men også at den nye standarden vil revolusjonere lading. Max Lockie i Quartz påpeker at USB-C-standarden tillatter mange ganger så rask lading som den gamle USB-A. Andre lar seg begeistre av nyheten MagSafe, som gjør det lettere å plassere mobilen på for eksempel en trådløs lader.

- Dette åpner for et helt nytt ekosystem for lading og tilbehør, fastlår Macworld.