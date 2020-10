Apple-lekkasje: Ny Iphone vil slå knockout på konkurrentene på pris

Vi er kun dager unna lanseringer av de nye Iphone, som skal legges frem 13. oktober. I den sammenheng har storbanken Morgan Stanley laget et nytt notat som tyder på svært gode nyheter for Apple-brukerne.

Den vanligvis svært troverdige meglerhuset skriver at den kommende lanseringen av Iphone 12 og Iphone 12 pro vil være «den mest betydelige Iphone-hendelsen på mange år» og venter en kraftig salgsvekst på hele 22 prosent med den nye telefonene, ifølge Apple insider.

Billigere

Enda mer interessant er at de venter at Apple vil overraske positivt på prisfronten. Morgan Stanley venter at den billigste telefonen, en Iphone 12 mini, med 5,4 tommer skjerm, vil starte på 649 dollar, noe som trolig vil bli rundt 8.000 kroner i Norge.

Det er 50 dollar mindre enn den billigste Iphone 11-modellen i fjor.

Den dyreste modellen, Iphone 12 Pro Max, med 6,7 tommer, vil koste opp til 1.399 dollar, trolig rundt 16.000 kroner i norske butikker. Det er 50 dollar lavere enn Iphone 11 Pro Max i fjor.

Disse prisanlagene ser ut til å underbygge en lekkasje fra Twitter-kontoen Apple Rumours tidligere denne uken, som la frem følgende prisoversikt:

Oppsiktsvekkende

Det oppsiktsvekkende her er at Iphone 12 vil koste omtrent like mye eller mindre enn fjorårets modeller, til tross for at de vil ha 5G-teknologi . Hos konkurrentene, som Samsung , har 5G-teknologi resultert i et prishopp på mer enn 200 dollar. Det er et svært uvanlig grep for Apple, som vanligvis har ligger over konkurrentene på pris, men denne gangen ser de faktisk ut til å legge seg godt under konkurrentene.