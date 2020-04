Aps oljeordførere med skarp advarsel til egen partiledelse: – Symbolpolitikk

Koronakrisen og en alarmerende lav oljepris har skapt kaos i oljeland. Nå frykter ordførerne i elleve Ap-styrte oljekommuner at krisen kan forverres ytterligere.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Det er ikke mange ukene og månedene siden oljeprisen lå på stabilt over 60 dollar fatet og ekspertene advarte mot ny lønnsfest i oljehovedstaden Stavanger.

I dag er situasjonen snudd på hodet: Oljeprisen har flere ganger rast forbi bunnivået fra forrige oljekrise, og koronapandemien har satt tusenvis av arbeidstakere ut av spill.

– Dette er en veldig tøff tid for oss, sier stavangerordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

På toppen av et koronalammet næringsliv og en illevarslende lav oljepris, ser Nordtun nye farer i horisonten: Kampen om «iskanten», enkelt forklart hvor langt nord politikerne vil åpne for oljeboring, nærmer seg med stormskritt (se faktaboks under).

Fakta Kampen om iskanten ↓ Før koronakrisen slo inn over Norge og verden i mars, var vårens store politiske bikkjeslagsmål spådd å være dragkampen om grensene for leting etter olje og gass i Barentshavet.

Helt konkret handler det om at forvaltningsplanen for Barentshavet skal oppdateres. I regjeringserklæringen står det at partiene skal fastslå definisjonen av iskanten i revidering av denne forvaltningsplanen.

Hva er iskanten? I dag er iskanten er det regjeringen i dag forstår som grensen for områder der det i dag er mer enn 30 prosents sannsynlighet for sjøis i april måned. Det er faglig og politisk uenighet om iskantsonens sørligste grense skal gå ved 30 prosents sannsynlighet slik som før eller om dette skal endres til 0,5 prosent.

I takt med at verdens temperaturer blir høyere og høyere, øker temperaturen mellom partiene som vil trekke grensen for oljevirksomhet sørover (Venstre, Krf, SV, Rødt og MDG) og dem som vil at iskanten skal defineres som det området der iskantsonen til enhver tid er (Frp). Det er stor spenning knyttet til hvor Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet lander i denne saken.

ISKANTEN: I forvaltningsplanen for Barentshavet som gjelder nå, er den sørlige grensen for iskantsonen tegnet inn på kart der det har vært is i 30 prosent av dagene i april måned, i tidsperioden 1967 til 1989. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Frykter en trippel negativ effekt for oljenæringen

I en felles oppfordring på vegne av elleve Ap-styrte oljekommuner i Norge, skriver Stavanger-ordføreren at dagens definisjon av iskanten er god, og at grensen hverken bør trekkes nordover eller sørover. Ordførerne fra Sandnes, Haugesund, Egersund, Karmøy, Gjesdal, Tysvær, Stord, Hammerfest, Harstad og Porsgrunn har signert brevet som er levert til Aps partiledelse og Stortingets energi- og miljøkomité.

Ordførerne viser til at ekspertene fra Faglig Forum, som blant annet består av fagpersoner fra Miljødirektoratet, Oljedirektoratet og Polarinstituttet, dokumenterer at miljøtilstanden i Barentshavet generelt er god, og at det er små eller neglisjerbare effekter på det marine økosystemet med dagens praksis.

– I en tid der olje- og gassnæringen aldri har hatt det tøffere, med koronakrise og dramatisk oljeprisfall, er det viktig å ikke skape usikkerhet rundt rammebetingelsene ved å trekke iskanten sørover. Det ville skapt en trippel negativ effekt for norske arbeidsplasser, sier Nordtun.

– SV og flere andre har bedt Arbeiderpartiet om hjelp til å få flyttet iskanten sørover. Hvorfor er det så viktig for dere at den ikke flyttes?

– Det finnes allerede åtte tildelte lisenser innenfor iskanten som mange av disse partiene vil ha. Oljebransjen er helt avhengig av forutsigbarhet, og å trekke iskanten sørover og dermed ramme allerede tildelte lisenser er ikke forutsigbarhet. Vi lever fint med at grensen er der den er i dag, og den trenger ikke trekkes nordover eller sørover.

ENGASJERER: Iskanten har engasjert politikere, velgere og miljøorganisasjoner i årevis. Her fra en protest utenfor Stortinget i 2015. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

– Hvis vi ser andre veien: Er det ikke en sjanse for at et vern av områdene lengst nord i Barentshavet raner Norge for potensielt store oljeinntekter?

– Hverken oljeselskapene, industrien eller fagforeningene har kommet til oss og bedt om å flytte iskanten nordover. De vil også ha grensen der den er i dag. Fagrapportene dokumenterer at miljøtilstanden i områdene i sørlige Barentshavet er god, og derfor ser vi ikke noe miljømessig behov for å flytte iskanten sørover, sier Nordtun.

– Impliserer du at partiene som vil trekke iskanten sørover driver med symbolpolitikk?

– Ja, det er mer symbolpolitikk enn noe annet i alle fall.

Mener nye grønne jobber må legges til Stavanger

Ifølge undersøkelser gjort av Menon Economics, er Stavanger kommunes samlede oljeinntekter over 2,89 milliarder kroner (2017-tall). Bare Oslo drar inn en større del av de 42,7 milliardene kommunene får av oljeinntekter.

Ordfører Nordtun legger ikke skjul på at situasjonen i oljebransjen er tung og utfordrende. I 2015 kalte daværende ordfører Christine Sagen Helgø (H) inn til krisemøte for de 28 kommunene med størst petroleumsvirksomhet. Nå ønsker Nordtun å vekke det sovende ordførernettverket til live for å høste erfaringer og diskutere ulike tiltak.

– Det er dagens kunnskap, ansatte og oljeselskaper som skal bygge opp og utvikle grønne arbeidsplasser. Vi kan ikke bygge ned oljevirksomheten før vi har fått gjennomført denne overgangen, sier stavangerordføreren.

TUNG VÅR: Kari Nessa Nordtun (Ap) overvar den offisielle åpningen av Johan Sverdrup-feltet sammen med daværende oljeminister Sylvi Listhaug (Frp) i januar. Siden har våren bydd på både koronakrise og oljekrise. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Nordtun forsøkte forgjeves å hindre at Equinor flyttet tjenester knyttet til utbyggingen av Martin Linge-plattformen fra Stavanger til Bergen. Hun ser også tegn til at det samme kan skje med nye grønne arbeidsplasser.

– Som energihovedstad er det viktig at Equinor legger arbeidsplasser knyttet til fornybar energi til Stavanger. Vi har de rette folkene og kompetansen til å klare det. Vi registrerer med undring at mange arbeidsplasser blir lagt til Oslo når det er her det er plass, kompetanse og vekstpotensiale, sier Nordtun.

