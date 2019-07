Arabisk prins til Oslo med en av verdens aller største og dyreste luksusyachter

En av verdens største yachter har tatt turen til Oslo. Prislappen er rundt 1,5 milliarder kroner.

Prins Hamdan bin Zayed Sultan Al Nahyan er en av fire sønner av grunnleggeren av de forenede arabiske emirater. Akkurat nå kan du se hva velstanden gir råd til å kjøpe - nærmere bestemt verdens 8. største yacht, «Yas» på 141 meter.

Bak de moderne linjene skjuler det seg et skrog fra 1978. Prinsens yacht er nemlig bygget på restene av en av marines fregatter, men ble levert splitter ny fra verftet i 2015.

Som det heter i omtalen: - Skroget og den lette kompositt-strukturen gjør at den futuristiske yachten kan nå den oppsiktsvekkende hastigheten på 26 knop på «grønt» drivstoff.

GIGANTISK: En av verdens største yachter ligger til kai i Oslo Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

VELSTÅENDE: Prins Hamdan bin Zayed i Abu Dhabi. Foto: Wikipedia

Da Nettavisen var ved båten tirsdag kveld var det ingen livstegn fra mannskapet eller prins Hamdan bin Zayed.

Den 56-årige prinsen er ifølge Wikipedia den fjerde sønnen til den avdøde Sjeik Zayed bin Sultan Al Nahyan, som var emir i Abu Dhabi.

Yacht-eieren er halvbror av dagens emir og president i De forenede arabiske emirater, Khalifa bin Zayed Al Nahyan - for øvrig mannen som ga navnet til verdens høyeste bygning, Khalifa-tårnet i Dubai.

Mannen som eier «Yas» har studert statsvitenskap og økonomi, og fungerer i dag som emirens representant i den vestlige regionen av Abu Dhabi.

På hjemmesidene til Oslo Havn er det sparsommelig med opplysninger om MY Yas, utover at den ligger godt synlig på havnens webkamera på Vippetangen.

Ifølge Marinetraffic.com kom den inn Oslofjorden fra utlandet tirsdag 16. juli, og la til kai i Oslo ved 16-tiden.

MY Yas er registert i George Town i skatteparadiset Cayman Islands.

Yachten er 141 meter lang, 14,4 meter bred, og den ruver ganske tydelig under Akershus Festning.

RUVER: Motoryachten Yas er 141 meter lang, og ruver betydelig under Akershus Festning. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Stort mannskap, men ikke til utleie

Ifølge ulike yacht-nettsider er det ikke mulig å leie MY Yas, hvis det overhodet skulle vært aktuelt. Noen stikkord tyder på at en leietaker bør ha betydelig med midler for å unne seg en yachtferie.

Yas har plass til 60 passasjerer og trenger et mannskap på 56 personer.

I tillegg til å yte god service, vil mannskapet også være til hjelp dersom du ønsker å lande på helikopterdekket på toppen. Blant annen luksus: Spa, svømmebasseng, lettbåter og dynamisk posisjonering.

Dessuten er det selvsagt heis ombord...

Nederlandsk marinefartøy

Som nevnt er skroget opprinnelig fra den nederlandske fregattet HNLMS Piet Hein fra 1978, men den ble solgt videre til De forenede arabiske emirater og tatt i bruk av marinen der under navnet El Emirat.

Motoryachten ble designet innvendig og utvending av Pierrejean Design Studio og bygget ved ADM Shipyards i Abu Dhabi. Den er klasset av Det Norske Veritas.

Ifølge Boat ønsket designeren Jacques Pierrejean å gi assosiasjoner til en delfin i designet.

FUTURISTISK: Interiøret ombord er like moderne som motoryachten er utvendig.

Det er også romslig med plass i eierens lugar.

MASTERS BEDROOM: Du føler ikke at det er trangt ombord eller i sengen på eierens lugar.

Offentliggjorte bilder viser at MY Yas har seilt mye i Middelhavet.

Hva MY Yas totalt har kostet, er en godt bevart hemmelighet i Abu Dhabis royale kretser. Men Superyachtfan.com, som pleier å ha god informasjon om slikt, anslår verdien til 180 millioner dollar - eller 1,55 milliarder norske kroner.

En tommelfingerregel sier at årlige driftskostnader ligger på rundt 10 prosent av båtens verdi - altså pluss/minus 150 millioner kroner i året.

Det er penger det også.

Så er heller ikke Hamdan bin Zayed al Nahyan noen «fattiglapp». Samme nettside anslår hans formue til en milliard amerikanske dollar - drøyt 8,6 milliarder kroner. Da har du råd til et fly også, og prinsen har ganske riktig en Boeing 747 BBJ som tar ham rundt i verden.

PRINSENS FLY: Når han ikke er ombord i yachten, så har han en Boeing 747 BBJ.

Fotballinteressert seksbarnsfar

Om yachteieren fortelles det at han har seks barn - alle sønner - med Sheika Shamsa Bint Hamdan bin Mohammed Al Nahyan.

Ved siden av jobben har han hatt verv som leder for Rød halmåne, emiratenes kamelridningsforbund og UEA Football League.

Opplysningene om ektefellen er sparsommelig, ut over at hun er kunstsinteressert.