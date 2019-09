Arbeiderpartiet blør velgere i Trondheim - nesten halvert på fire år

Arbeiderpartiets fyrtårn ligger an til å gjøre sitt dårligste valg siden krigen. Likevel tyder det meste på at Rita Ottervik får fire nye år som ordfører.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): 23,3 prosent. Det er tallet som blinker mot Arbeiderpartiet i Trondheim bare dager før velgernes dom faller mandag.

Blir dette valgresultatet, kommer Arbeiderpartiet i Trondheim til å gjøre sitt dårligste valg siden krigen. Og det skjer i så fall bare fire år etter at samme parti endte opp med eventyrlige 41,5 prosent i 2016.

Det er NRK og Adresseavisen som presenterer Trondheims-målingen utført av Respons Analyse. Målingen er gjennomført mellom 26. august og 2. september.

På tilsvarende måling i august hadde Arbeiderpartiet 27,7 prosent.

Fortsatt rødgrønt flertall

Men selv om Arbeiderpartiet i byen går mot et katastroferesultat og Høyre med sine 21,9 prosent puster dem i nakken, tyder det meste på at Rita Ottervik (Ap) får sin femte periode som ordfører. Velgerne skifter ikke side. Det er nemlig SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som tar velgerne Ap taper.

Dermed ligger rødgrønn side an til å få 42 av de 67 representanten i bystyret. Tar vi med Krf som i Trondheim har støttet Arbeiderpartiet siden 2011, ligger det an til 43 representanter.

Trondheim har siden 2003 vært det rødgrønne fyrtårnet etter at Arbeiderpartiet med Rita Ottervik fikk med seg Senterpartiet på laget to år før partiene gikk inn i regjering sammen.

De siste årene har partiet opplevd mye intern uro samtidig som flere av partiets fremste politikere har fått negativt søkelys rettet mot seg.

Senterpartiet forlater Ap?

Mens Senterpartiet i Trondheim så langt ikke har tatt til orde for å skifte side, er det mye som tyder på at Senterpartiet i Trøndelag kan gå til Høyre for å sikre seg storfylkets første valgte ordfører.

Det vil i så fall bety et gedigent fall for Arbeiderpartiet, som styrte Sør-Trøndelag siden 2003 og Nord-Trøndelag i 24 år frem til fylkene ble slått sammen i fjor.

VG skriver torsdag at det skal ha foregått samtaler mellom de borgerlige og Senterpartiet om å ta makten både i Trøndelag og i Trondheim.

COMEBACK: Det har vært litt stille rundt Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe, men denne høsten gjør han mest sannsynlig comeback i trondheimspolitikken. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Det kan ved at Sp får støtte fra de borgerlige til å ta fylkesordføreren i Trøndelag, mot at Sp kan hjelpe Høyre til ordførerkontoret i Trondheim gjennom en bred overenskomst, skriver avisen.

- 10 tapte år med Ap

Ola Borten Moe, Senterpartiets tredjekandidat i Trondheim, avviser imidlertid dette.

- Jeg kjenner ikke til slike samtaler. Det foreligger ingen avtaler med noen, ut over en åpen invitasjon om å snakke sammen når stemmene er talt opp, sier han til VG.

Samtidig er han ikke nådig i sin dom over det sittende styret.

- Den viktigste saken i Trondheim er å få til en helt annen byutvikling etter 10 tapte år med Ap. De har latt byen vokse utover med lett planløs boligbygging på dyrket jord, mens sentrum har tapt aktivitet, vitalitet og styrke. Begge deler er negativt. Vi ønsker å utvikle Trondheim sentrum og stoppe nedbyggingen av matjord.