Arbeiderpartiet foreslår 1,6 milliarder skattelette til partiets egne sponsorer

Arbeiderpartiet vil gi sin største sponsor 1,6 milliarder kroner i skattelette.

Hva skal vi kalle et system hvor et parti vil gi øremerkede skattelettelser til sin egen største økonomiske støttespiller?

Eller en statsstøtte der medlemmenes kontingent er med på å betale millionlønninger til hele ledelsen for den økonomiske sponsoren?

Kall det hva du vil, men dette er i hvertfall fakta når det gjelder den økonomiske samhandlingen mellom Arbeiderpartiet og Landsorganisasjonen.

I 2019 fikk Arbeiderpartiet 17.6 millioner kroner i støtte fra Landsorganisasjonen og LOs største fagforbund, Fagforbundet.

Og nå kvitterer Arbeiderpartiet med å foreslå å doble skattefradraget for LO-medlemmenes fagforeningskontingent.

I midten sitter 10 LO-topper med lønninger på godt over millionen betalt av fagforeningsmedlemmene.

VALGKAMPSTØTTE: Arbeiderpartiet får mest, og det aller meste kommer fra fagforeningene (blå søyle).

I sitt alternative statsbudsjett foreslår Arbeiderpartiet intet mindre enn å doble fagforeningsfradraget fra 3.850 kroner til 7.700 kroner i året. I praksis er dette en statsstøtte slik at LO kan kreve høy kontingent fra sine 930.000 medlemmer.

Hvis Arbeiderpartiet får igjennom foreslaget, vil LO-medlemmene totalt få 7,2 milliarder kroner i inntektsfradrag på selvangivelsen. Dette sparer LO-medlemmene for 1,6 milliarder kroner i skatt, siden de slipper unna den vanlige skattesatsen på 22 prosent for alminnelig inntekt.

LO-LEDELSEN: LO-sekretær Kristin Sæther, LO-sekretær Terje O. Olsson, LO-sekretær Trude Tinnlund, LO 1. sekretær Julie Lødrup, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, 1. nestleder Peggy Hessen Folsvik, 2. nestleder Roger Haga Heimli og LO-sekretær Are Tomasgard. Foto: Landsorganisasjonen

FriFagbevegelse gikk gjennom LOs årsregnskap for 2018 og fastslo at «nå tjener alle i LO-ledelsen over én million kroner i året». Fra 1. januar i år hadde LO-leder Hans-Christian Gabrielsen 1.373.000 kroner i lønn, mens 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik hadde 1.238.000 kroner.

Hva den enkelte totalt får utbetalt som sum for LO-jobben og eventuelle eksterne oppdrag, varierer. Flere av dem har også honorerte verv på si. LO-lederen hadde eksempelvis et lønnet verv på 80.000 kroner i året som styremedlem i Sparebank1 Østlandet.

Ekspert på privatøkonomi, Rune Pedersen i SmartePenger, har laget en kalkulator som beregner reell lønn basert på de ferske ligningstallene. Det er flere forutsetninger for at beregningen er korrekt.

INNTEKTSANSLAG: Den første kolonnen viser lønnen fra LO, den neste de ferske ligningstallene og den tredje hva SmartePengers modell anslår som reell brutto inntekt.

Men LO-medlemmenes kontingent går til flere ting enn millionlønninger til ledelsen. Pengene går også som direkte partistøtte til Arbeiderpartiet.

Hvis man leser forslag på LO-kongressen, så er det liten tvil om hva organisasjonen vil ha igjen. Delegatene fra Østfold formulerte det slik i sitt forslag: «LO-kongressen vil bevilge valgkampbidrag foran Stortingsvalget 2017 til de sosialdemokratiske partiene som støtter LO medlemmenes krav basert på medlemsdebatten».

I 2018, da det ikke var valg, spyttet LO og Fagforbundet inn drøyt 9,0 millioner kroner til Arbeiderpartiet, men i valgår økes beløpet betydelig, og aller mest ved stortingsvalg. Men også ved lokalvalget nå i høst spyttet LO og det største forbundet Fagforbundet inn 17,6 millioner kroner.

Totalt har LO og fagforeningene støttet Arbeiderpartiets valgkamper med rundt 80 millioner kroner de siste fire valgene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Her er Arbeiderpartiets egen oversikt.

PAYBACK: LO og fagforeningene har støtte Arbeiderpartiets valgkamper med rundt 80 millioner kroner totalt de siste fire valgene.

ORGANISERTE: Norge har 2,8 millioner sysselsatte, men bare 1,3 millioner yrkesaktive er medlemmer i en fagforening. LO har også mange ikke-yrkesaktive medlemmer (pensjonister etc.). Foto: Statistisk sentralbyrå

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge har 1,3 millioner yrkesaktive medlemmer av en fagforening, og rundt en halv million medlemmer som ikke er yrkesaktive (pensjonister etc.). Pensjonistene i LO er større enn hele Fellesforbundet, skriver FriFagbevegelse.

Og da er den gyldne ringen sluttet:

LO-medlemmene får 800 millioner i skattelette med dagens fagforeningsfradrag, og Arbeiderpartiet vil doble skatteletten til 1,6 milliarder kroner.

Dermed får LO høyere kontingentinntekter, som blant annet går til millionlønn til hele LO-ledelsen og årlige bidrag på noen titalls millioner kroner til Arbeiderpartiet.

Og medlemmene fra Østfold satte ord på forventingene - nemlig at Arbeiderpartiet «støtter LO-medlemmens krav...».

Rent økonomisk er partistøtten fra LO til Arbeiderpartiet uansett vel anvendte penger sett med LO-øyne. Skattelettelsene er verdt flere titall ganger mer enn partistøtten.

Regningen går til statskassen, til vanlige skattebetalere og til flertallet av de 2,8 millioner sysselsatte arbeidstakerne som har valgt ikke å være medlem i en fagforening.

I klartekst: Arbeiderpartiets forslag om å doble fagforeningsfradraget går altså til under halvparten av lønnstakerne, og mesteparten havner i LO-medlemmenes lommer.

