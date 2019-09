Arbeiderpartiet gjør et elendig valg, men Jonas Gahr Støre sitter trygt som leder

Selv om Arbeiderpartiet gjør historiens dårligste kommunevalg, så har partiet ingen reelle alternativer til partileder Jonas Gahr Støre.

De siste meningsmålingene gir Arbeiderpartiet 22,3 prosents oppslutning, og lokale målinger peker mot katastroferesultater for partiet i Oslo, Bergen og Tromsø.

De store vinnerne blir Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet i det som tegner til å bli et valg med to kjennetegn: Protest og polarisering.

Ap-lederen tar målingen med tilkjempet ro: - Du, nå er det under en uke igjen, og nasjonale målinger har for meg nå ganske liten interesse. Nå er det 356 målinger som teller, og de tallene kommer på mandag, sier han til NRK.

Problemet for Arbeiderpartiet er at de ikke har gode saker å mobilisere velgere på i et valg der mange er lei av politikere generelt (og straffer styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet) - mens andre strømmer til ytterkantene.

Da får vi underlige fenomener som egentlig er på kollisjonskurs - for eksempel fremgang til partier som vil bruke hundrevis av milliarder på ferjefri E 39 og Nord-Norgebanen (Senterpartiet), andre som ikke vil ha bompenger, og atter andre som vil avvikle oljeindustrien på 15 år (MDG) og kommer med tidenes valgflesk i Oslo (Rødt).

I sum vil altså velgerne stenge inntektskranen, men skru opp utgiftene. Eller som det het på 60-tallet - fred, frihet og alt gratis. Og da er det jo ikke rart at styringspartier får en kald skulder.

Spesielt ikke når det tidligere styringspartiet Arbeiderpartiet tydeligvis har forlatt den norske linjen med en blandingsøkonomi av privat og offentlig virksomhet, og går inn for å fjerne private tilbydere til offentlig sektor.

Arbeiderpartiet er på full fart bort fra å være et bredt, pragmatisk folkeparti, til et bli et parti for kvinner i offentlig sektor. Straffen ligger i meningsmålinger langt under 20 prosent i flere av de store byene.

Den siste runden med fokus på Jonas Gahr Støres reelle formue på 111 millioner kroner, hans fondsinvesteringer og eierskapet som sparer ham for over 100.000 kroner i formueskatt hvert år, har ikke hjulpet i innspurten. De siste målingene er tatt opp etter at denne saken blåste opp på nytt.

Problemet for Jonas Gahr Støre er at forvaltningen av millionformuen står i kontrast med den politiske profilen Arbeiderpartiets leder trenger i en tid hvor velgerne strømmer til ytterkantene.

Er det troverdig at en mangemillionær som har store verdier i oppkjøpsfond og formuen organisert slik at han slipper unna full formueskatt, samtidig er imot private aktører i helse og omsorg?

I tidligere Arbeiderparti-bastioner som Nord-Norge og Innlandet blir Arbeiderpartiet utradert av Senterpartiet, som klager på alle endringer og kaster milliarder av kroner øst og vest.

I byene går de rødgrønne velgerne til polene - de røde beveger seg til venstre til SV og Rødt, mens MDG trolig gjør tidenes valg og kan ha en realistisk drøm om å bli større enn Arbeiderpartiet i Oslo. Det er egentlig ganske fortjent, for værhaner stopper ikke vinden.

Etter Giske-saken er Arbeiderpartiets toppledelse svekket og endret, og for første gang på lang, lang tid er det vanskelig å se noen reelle alternativer til Jonas Gahr Støre som toppleder. Hadia Tajik er ingen samlende figur, og hun la seg ut med store deler av partiet etter Giske-saken. Den andre nestleder er det nesten ingen som kjenner på nasjonalt nivå.

ARBEIDERPARTIETS LEDELSE: Ap-leder Jonas Gahr Støre t.h, Hadia Tajik, Kjersti Stenseng og Bjørnar Skjæran. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Byrådsleder Raymond Johansen er en dark horse, men han går mot et valg der Ap mister nesten halvparten av velgerne fra forrige valg. Og inn fra sidelinjen peker noen på LO-leder Hans Christian Gabrielsen, som kommer fra industrien, og er en klassisk sentrumsrettet og pragmatisk sosialdemokrat. Svakheten hans er mangel på politisk erfaring.

Konklusjonen er at Arbeiderpartiet kan gjøre tidenes dårligste kommunevalg, men at partileder Jonas Gahr Støre likevel sitter trygt som partileder. Da vil han også lede partiet inn i kampen om regjeringsmakten etter stortingsvalget i 2021.

