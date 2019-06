Arbeiderpartiet har mistet 9.500 velgere som vil stemme nei til mer bompenger

Byrådsleder Raymond Johansen taper velgere i typiske innvandrer- og arbeiderområder.

Det kan gå mot et politisk jordskjelv i hovedstaden, der de typiske styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet blir overkjørt av fløypartier.

I Groruddalen får Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) 22 prosent av stemmene, og er nesten jevnstore med Arbeiderpartiet (26 prosent), ifølge bakgrunnstallene til en gallupundersøkelse Respons har gjort for VG.

Nettstedet pollofpolls.no har studert bakgrunnstallene, og konklusjonen deres er klar: Ap blør mest til bomlisten i Oslo.

Velgerstrømingene støtter inntrykket av undersøkelsen Sentio gjorde for Nettavisen i forrige uke: Mange bompengemotstandere er under 30 år, har en husstandsinntekt på under 500.000 kroner i året og relativt lav utdannelse.

De som er tilhengere er derimot typisk akademikere, med husstandsinntekt på godt over en million kroner.

Bompengemotstanden er altså et folkelig opprør, og når 40 prosent av velgerne oppgir at bompenger er viktig for dem, så gjør partiene klokt i å lytte.

Foreløpig ser ikke Arbeiderpartiets forslag om å installere en GPS-basert takstameter i alle biler ut til å friste velgerne noe særlig.

Det kan tyde på at velgerne mener at det er en mager trøst å rive bomstasjonene, hvis man i stedet får et kilometerbasert sugerør inn i lommeboken til alle som kjører bil i Norge.

At saken engasjerer, er antall leserbrev og debattinnlegg til Nettavisen et bevis på. Her er et knippe av dem:

Ulike målinger viser hver for seg at bompengeopprøret er kraftig. I Bergen sier 24 prosent av de kan tenke seg å stemme på bompengepartiet, mens nesten 20 prosent av velgerne i følge Nettavisens undersøkelse vurderer eller ikke utelukker at de kan stemme på partiet.

VGs gallup i Oslo gir Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) 9,1 prosent av stemmene, eller på linje med Rødt. Og det illustrerer en utvikling som pollofpolls beskriver som "polarisert, europeisert og splittet".

Styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet har tilsammen 42,6 prosent av stemmene.

Fløypartiene Frp, Rødt og SV - samt for/mot bompengepartiene De Grønne og FNB - har totalt 48,6 prosent.

De rødgrønne byrådspartiene trenger støtte fra Rødt for å ha et knapt flertall på 31 mandater, mot 28 mandater på borgerlig og anti-bompenge-siden. Det står bare på noen få stemmer før FNB tar sistemandatet fra Rødt, viser bakgrunnstallene.

Det mest spennende er likevel fremgangen til FNB og hvem de tar stemmer fra - og tilsvarende for Miljøpartiet De Grønne. (Ikke overraskende er det null overganger fra De Grønne til anti-bompengepartiet - de to gruppene er på hver sin planet).

Folkeaksjonen nei til mer bompenger tar 9.500 stemmer fra Ap, 8.500 stemmer fra Høyre og 5.500 stemmer fra Fremskrittspartiet.



De Grønne henter 12.500 stemmer fra de allierte partiene på venstresiden, men forsyner seg også grovt fra Venstre (7.500 stemmer) og Høyre (4.000 stemmer).

For byrådsleder Raymond Johansen truer ikke overganger mellom partiene på venstresiden byrådet, selv om det kan påvirke politikken i en rødere og grønnere retning.

- Målt i størrelsen på lekkasjen, er Folkeaksjonen nei til mer bompenger det største problemet for Raymond Johansens parti, konkluderer pollofpolls.

Det er interessant at Fremskrittspartiet klarer seg bedre mot anti-bompengepartiet i Oslo enn i Bergen, og at Frp har årsbeste med 7,7 prosent og dermed 1,7 prosent fremgang fra kommunevalget i 2015. Frp lekker heller ingen velgere til venstresiden.

Et annet interessant trekk er hvor delt Oslo er. I indre øst har Rødt, SV og De Grønne nesten 40 prosent av stemmene.

I typiske innvandrertunge områder med lavere gjennomsnittelig inntekt stormer Folkeaksjonen nei til mer bompenger frem. Det nye partiet har godt over 20 prosent i Groruddalen og solid oppslutning også på Holmlia og resten av Oslo syd.

Konklusjon: Den harde kjernen i Folkeaksjonen nei til mer bompenger er grupper som historisk har stemt Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet. I Bergen rammes Frp hardest, men i Oslo strømmer bompengemotstanderne ut av Arbeiderpartiet.

