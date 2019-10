Arbeiderpartiet har sikret seg mer makt på samarbeid både til høyre og venstre

Arbeiderpartiet helgarderer og har mange veier ut av hiet etter høstens ordførerthrillere.

En drøy måned etter valget ser støvet til å legge seg etter mange lokale kamper om makt og verv.

En interessant observasjon er at Arbeiderpartiet samarbeider både til høyre og til venstre og i praksis tester ut alle muligheter foran stortingsvalget i 2021. Med ulike partnere er Arbeiderpartiet på vinnerlaget i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø:

I Oslo fortsetter byrådsleder Raymond Johansen, men har gitt fra seg flertallet i byrådet til valgvinnerne i Miljøpartiet De Grønne og SV.

Les også Her er det nye Oslo-byrådet

I Kristiansand overtar Arbeiderparti-ordfører Jan Oddvar Skisland etter halvannen måned med politisk borgerkrig, basert på støtte fra en folkeliste, fire utbrytere fra Vidar Kleppes parti Demokratene og dermed knappest mulig flertall med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV, Rødt og Folkelista.

Les også Situasjonen spant ut av kontroll for Vidar Kleppe: Ukjent varslersak da Ap grep makten

I Stavanger blir Kari Nessa Nordtun (Ap) ordfører med støtte fra sine rødgrønne tidligere partnere i Senterpartiet og SV. Men for å få flertall er både Miljøpartiet De Grønne og bompengemotstanderne med på laget.

Les også Nytt styre går inn for kutt i bompengene i Stavanger

I Bergen blir Roger Valhammer (Ap) byrådsleder basert på en allianse mot sentrum, med Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Kristelig Folkeparti. Der ble SV skjøvet ut i kulden til fordel for de nye sentrumskameratene.

I Trondheim fortsetter Rita Ottervik (Ap) tross et katastrofevalg, basert på et flertall fra Senterpartiet og SV, pluss Miljøpartiet De Grønne.

Les også Enighet om rødgrønt styre i Trondheim

I Tromsø blir det blåkopi av Trondheims-alliansen etter at årets valgvinner i Senterpartiet bestemte seg for å støtte årets valgtaper i Arbeiderpartiet og bane vei for Gunnar Wilhelmsen (Ap) som ordfører. Der ble Rødt skjøvet ut i kulden.

Når resultatene nå er klare, må Arbeiderpartiet berømmes for evnen til å skaffe seg de viktigste posisjonene basert på lokal tilpasning og vilje til å spise kameler. Sånn sett har partiet vist vilje til å styre.

For partileder Jonas Gahr Støre betyr det to år med lokale erfaringer med ulike flertall. Og med den styrken Senterpartiet nå har nasjonalt er det ikke utenkelig at Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre må tilby atskillige politiske seire for å få Senterparti-støtte til å danne regjering.

Les også Senterpartiet fortsetter rett til værs og Slagsvold Vedum kan bli statsminister

I nye intervjuer har Trygve Slagsvold Vedum signalisert tydelig at det ikke er noe ønske eller selvfølge fra hans side at SV blir del av en ny regjering. Og Senterpartiet er på kollisjonskurs med Miljøpartiet De Grønne i bilpolitikk og spørmsmålet om å tidfeste når Norge skal slutte med oljevirksomhet.

Overfor Arbeiderpartiet er EØS-avtalen en verkebyll, og der har Jonas Gahr Støre nylig akseptert at det kan være fornuftig å lage en ny utredning av avtalen. Dersom det helt radikale skulle skje - at Norge vil ut av EØS-avtalen - så er det samtidig et dramatisk oppgjør med den politiske arven etter Jens Stolberg og Gro Harlem Brundtland. Derfor er det oppsiktsvekkende at Jonas Gahr Støre overhodet er villig til å vurdere en slik ny vurdering.

Konklusjonen i høst er at Arbeiderpartiet ønsker politiske posisjoner og er villig til å gjøre hestehandler for å få det til. Men nasjonalt er det umulig å løpe i alle retninger samtidig.

PS! Hva mener du? Er det Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum som blir ny statsminister hvis den borgerlige firepartiregjeringen taper neste valg? Skriv et leserinnlegg!