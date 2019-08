Arbeiderpartiet må slutte å behandle bilistene som en melkeku

Jeg inviterte nylig Trond Giske til å støtte Frp i kampen mot bompenger.

Det likte han dårlig. Han kom jo på at Ap i sine statsbudsjett foreslår store økninger på bilavgifter og bompenger, mens veibevilgningene kuttes.

Han husket nok at Ap i Nasjonal Transportplan la opp til en politikk hvor mange veiprosjekt ville fått rundt 90 prosent bompenger. Og så mislikte han åpenbart meg personlig også. Vel, jeg tenker vi ikke trenger å synke så lavt - vi kan vise respekt selv om vi er uenige.

Infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur

Det er to moment i denne debatten jeg mener er spesielt viktig:

1). Landet trenger bedre infrastruktur. Både for å binde landet bedre sammen, og for å redusere kork, kø og forurensing i byene.

2). Infrastruktur bør sees på som investering, og finansieres over statsbudsjettet.

Frp har kjempet og vunnet frem med mye her. Bevilgningene til riksveier har økt med over 15 milliarder kroner under dagens regjering. Det er over 70 prosent vekst. Samtidig har statens bom- og avgiftsinntekter fra bilistene samlet gått ned med flere milliarder kroner. Bompengene litt opp, engangsavgift, årsavgift og omregistreringsavgift mer ned. Balansen har blitt bedre for bilistene.

Viktige reformer har gjort at man nå bygger lengre strekninger, noe som gir lavere kostnader og bedre nytte. Kost/nytte ved Nye Veiers portefølje er forbedret med over 60 milliarder kroner, og er blitt samfunnsøkonomisk lønnsom. Uavhengig av hvordan man finansierer infrastruktur, så er det aller best om man får redusert byggekostnader og økt nytten. Det har vi klart, selv om Giske og opposisjonen kjempet imot, og Fr opprinnelig var alene om løsningen.

Positive resultater

Veinettet forfaller ikke lenger. I stedet går vedlikeholdsetterslepet gradvis ned. Trafikksikkerheten blir stadig bedre, og flere år på rad har vi hatt lavest risiko for trafikkdødsfall i Europa (og dermed verden).

Reisetid går ned, noe som betyr at næringslivets konkurranseevne styrkes og arbeidsmarkedet utvides. Kollektivtilbudet er kraftig styrket. Flere benytter det, og tilbakemeldingene er mer positive.

Det har kostet mye penger, men det er verdt det. Giske omtaler riktignok dette som «kaos». Jeg tror det bunner i manglende kunnskap.

Jeg har i mange tiår observert at Arbeiderpartiet har sviktet på dette området. Når Ap har vært i regjering, har veinettet forfalt - og det har manglet tiltak for å kutte kostnader, kollektivsatsingen i byene har knapt fått knapper og glansbilder og man har behandlet bilistene som en melkeku.

I opposisjon har Ap fortsatt i samme tralten. I 2019-budsjettet foreslo de å øke bilavgiftene med rundt tre milliarder kroner, men ikke en krone skulle komme bilistene til gode. I stedet valgte de å kutte bevilgninger til fylkesveier. Jeg mener det er svakt, men likevel ganske typisk for Ap.

Befriende ærlig

I Bergen var Aps forrige samferdselsbyråd befriende ærlig da hun for noen år siden pekte på at Bergen knapt fikk en krone til kollektivsatsing under rødgrønn regjering.

Dagens regjering har derimot kraftig økt satsingen, og dekker nå halvparten av investeringene. Dette burde i utgangspunktet kunne gi rom for å redusere bompengebelastningen i de store byene.

I stedet har Ap i både Oslo og Bergen kjempet for kraftig vekst i bombelastningen. Da slipper de finne penger i egne budsjetter. Lettvint for Ap - økonomisk vanskelig for mange av innbyggerne.

Selv om alle som er glad i infrastruktur nå kan se kvantesprang i utviklingen, så er jeg som Frp-er misfornøyd med at vi ikke har klart å få til større gjennomslag i kampen mot bompenger.

Vi har kjempet kampen, men dessverre har mange av våre forslag blitt stoppet i Stortinget. I mangel på mer Frp-gjennomslag har derfor bompengene isolert økt med cirka tre milliarder kroner. På den positive siden så er øvrige bilrelaterte avgifter som nevnt kuttet slik at bilistene samlet sett bidrar med mindre til staten nå enn før. For de som rammes av bompengevekst i byene så er det en mager trøst. Derfor burde våre forslag få større gjennomslag.

Pyromaner som får kritisere brannvesenet

Hele debatten rundt bompenger preges av pyromaner som får kritisere brannvesenet, mens de selv fortsatt står med lighteren i hånden.

Giskes innlegg i Nettavisen er selve kroneksempelet på den form for negativ debatt.

La meg gi noen eksempler:

I 2015 la H/Frp-regjeringen frem en bompengereform med forslag om betydelig bompengekutt. Frp vant frem i regjering, men ble stoppet i Stortinget. Ap, Sp, SV, MDG ++ laget flertall mot bomkutt. Giske var altså mot å kutte de bompengene han nå angivelig mener er blitt for høye. Da blir hele bompengedebatten et politisk spill fra Giske og Ap. Da vil jeg heller gi ros til Aps Raymond Johansen som i det minste er ærlig når han sier han heller vil tape valget enn å redusere bompengene.

Når Giske på toppen hevder Frp ikke har gjort en eneste ting for å kutte bompenger, så viser han at han ikke har fulgt særlig godt med i Stortinget de siste seks årene. Man kan alltids spekulere i hva han har brukt tiden på, men la meg heller minne om noen av vedtakene Frp har klart å forhandle frem, ofte mot Aps stemmer:

Over 40 veiprosjekt skal få økte statlige bevilgninger for å redusere bompengene. Dette er bompengeprosjektet som Bondevik II- og Stoltenberg II- regjeringene vedtok, og hvor Frp nå får redusert bompengenivået.

Eliminert bomstasjoner på ti veistrekninger ved å slette gjelden i statsbudsjettet. Opposisjonen hevder dette er et prosjekt som nesten var nedbetalt. Faktum er at mange hadde 10-15 år igjen av nedbetalingstiden. Dersom 15 år med bompenger er kort tid, hva mener opposisjonen er lang tid?

Økt rabatten med bombrikker til 20 prosent i de fleste bomprosjekt. Før var den 10 prosent.

Redusert andelen bompenger i nye byggeprosjekt fra over 40 prosent til under 30 prosent. PS: I sum av alle veibevilgninger er bompengeandelen nå anslagsvis under 20 prosent, mens den var 25-30 prosent under den rødgrønne regjeringen.

Fjernet urettferdigheten hvor bobiler, store personbiler og varebiler før måtte betale samme takst som vogntog. Nå betaler de personbiltakst - en reduksjon på mellom 50 og 80 prosent.

Blitt flinkere til å hente inn bompengebetaling fra utenlandske lastebiler - noe som gir rundt 400 millioner kroner i bominntekter årlig. Det utgjør en betydelig andel av veksten man har sett i totale bompenger på riksveier.

Redusert antall bomselskap fra over 50 til fem.

Redusert andelen av bompengene som går til administrasjon og finansiering. Rentenivået på bompengelån er betydelig lavere nå enn før.

Som sagt, listen ville vært enda lenger dersom stortingsflertallet ikke hadde stemt ned en rekke forslag - deriblant vesentlige forslag som lå i regjeringens bompengereform av 2015.

- Ja, jeg husker hva vi sa

Ja, for all del. Jeg husker utmerket godt at Frp lovet å fjerne alle bommer.

Før 2013-valget var vi det største opposisjonspartiet, og håpet dette ville vedvare etter valget også. Vi tok munnen for full. Vi har innrømmet det og gjentok ikke dette i 2017. Det har «tilfeldigvis» kommentatorer og journalister glemt. Men vi kjemper kampen for bedre vei, finansiert over statsbudsjettet. Hadde Frps forslag i Stortinget vunnet frem, så ville også bompengenivået vært kraftig redusert.

Bompengekampen som når står i Regjeringen er avslørende for opposisjonens dobbeltspill, og bør merkes av velgerne. Nå advarer plutselig opposisjonen mot at Frp får gjennomslag. De snur trill rundt.

Før helgen etterlyste Giske bomkutt. Etter helgen sier Ap nei takk - de vil ikke gi penger tilbake til bilistene likevel. Det er velkjent Ap-politikk. De gjorde akkurat det samme i bomreformen 2015, og i samtlige statsbudsjett hvor Frp har fått gjennomslag for å bevilge penger til bomkutt. Opposisjonens svar er økte bilavgifter, kutt i veibevilgninger og økte bompenger.

Bompenger er urimelig når bilistene allerede har betalt for veiene gjennom drivstoffavgifter, engangsavgift og årsavgift. Bompenger er også en kostbar måte å samle inn penger.

I et kapitalrikt land som Norge burde Frps samferdselspolitikk få flertall til det fulle. Litt mer av oljeformuen burde vært investert i samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt som fjerner flaskehalser, styrker konkurranseevnen og kommer både dagens og morgendagens generasjoner til gode.