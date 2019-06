Arbeiderpartiet utsletter seg selv og lar fløypartiene stjele velgere og kampsaker

Velgerne forlater Arbeiderpartiet og går til fløypartiene. Verken nasjonalt eller i Oslo har partiet en tydelig profil.

To tall fra den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for Aftenposten og NRK viser hvor alvorlig situasjonen er:

I Oslo får Arbeiderpartiet under 20 prosents oppslutning.

Partnerne i MDG, SV og Rødt har nær 30 prosent tilsammen.

Hvis Oslos byrådsleder Raymond Johansens rødgrønne allianse får flertall (det er nesten helt jevnt), så skal de altså forhandle om en politisk plattform i en situasjon hvor fløypartiene samlet er 50 prosent større enn Arbeiderpartiet.

«Tyngdekraften» kommer til å gi Rødt og SV solid backing for å endre Oslo-skolen, øke eiendomsskatten og bekjempte private barnehager - mens MDG (som har 16,7 prosent) kan fortsette å fjerne parkeringsplasser og pålegge bilistene høye bompenger for å bygge sykkelveier og kollektivtransport.

NÆRMER SEG RAYMOND: Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) har nær 17 prosents oppslutning og nærmer seg Arbeiderpartiet. Foto: Ole Berg-Rusten (NTB scanpix)

Arbeiderpartiet får byrådslederen: - Vi går til valg på Raymond Johansen som byrådsleder og fire nye år, sier MDG-politiker Lan Marie Berg til Aftenposten.

På venstresiden får ikke Arbeiderpartiet beholde makten uten å gi mye til fløypartiene. På høyresiden er det Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) som kan stille krav for å sikre et eventuelt borgerlig flertall. Gallupen gir de borgerlige partiene og anti bompenge-partiet totalt 29 av 59 mandater.

Tatt i betraktning normal usikkerhetsmargin er Oslo-valget helt jevnt.

I likhet med en fersk Sentio-måling for VG viser bakgrunnstallene at Folkeaksjonen nei til mer bompenger stjeler betydelig med stemmer fra Arbeiderpartiet - og dermed over blokkskillene til høyresiden.

Det tyder på at Arbeiderpartiet og Raymond Johansen er i en spagat i et avgjørende spørsmål: - Vi står i en spagat og lekker i begge ender, både til dem som vil ha alle biler bort og til dem som vil fjerne bomringen, sier Raymond Johansen til Aftenposten

Han vil ikke fjerne bommene: - Hvis det er målet man har ved dette valget, skal man ikke velge Ap, sier han.

Det står ikke mye bedre til nasjonalt. Nettstedet pollofpolls.no, som gjengir gjennomsnittet av alle meningsmålingene, har Arbeiderpartiet nede på 24,2 prosent. Vi ser det samme i Jonas Gahr Støres sammenheng: Partnerne i SV og Senterpartiet fosser frem og «stjeler» velgere og kampsaker.

Med Senterpartiet på 15,9 prosent og SV på 6,4 prosent er de to rødgrønne alliansepartiene tilnærmet like store til sammen, som Arbeiderpartiet. Legg på 6,2 prosent til MDG og 6,0 prosent til Rødt, og du har en situasjon som ligner på Oslo: De mulige partnere er vesentlig større samlet enn Ap alene.

ØRNEN I GLIDEFLUKT: Arbeiderpartiet, som ble kalt for Ørnen blant partiene, siger nedover igjen - mens andre rødgrønne partiene vokser. Foto: Pollofpolls.no

Slik det ligger an nå, blir Jonas Gahr Støre statsminister med klar margin.

Men spørsmålet er hvilke innrømmelser han må gi for å få et styringsdyktig flertall på venstresiden. Det er på ingen måte utenkelig at han må ha hjelp både fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne hvis valgvinden blåser litt imot de neste to årene.

Problemet til Arbeiderpartiet er at de har blitt konturløse. De er ikke så rød som SV/Rødt, ikke så grønt som MDG og ikke så distriktsvennlig som Senterpartiet. Så selv velgere som er misfornøyd med dagens regjering finner ikke alternativet i Arbeiderpartiet.

I Oslo er inntrykket at Miljøpartiet De Grønne får bestemme bilpolitikken, og så følger Arbeiderpartiet med på lasset. Det gjelder også i sakene der MDG åpent går imot viktige veiprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3.

Hva kan partiet gjøre? Det er enklere sagt enn gjort, men Arbeiderpartiet må evne å reise saker på dagsorden som partiet har eierskap til, og som velgerne bryr seg om. så lenge de har latt fløypartiene overta mange av sakene, er det ikke så enkelt. Men partiet er nødt til å fortelle en historie om hvordan de skal gjøre landet bedre å bo.

Akkurat nå ligger Arbeiderpartiet i spagat, og det gjør vondt hvis man ikke er myk og har god trening.

