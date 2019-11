Arbeiderpartiet vil halvere tobakkskvoten

Arbeiderpartiet vil reversere taxfree-ordningen fra 2014 og halvere tobakkskvoten.

Det største opposisjonspartiet la nå kl. 10 frem sitt alternative statsbudsjett for 2020.

I sitt alternative budsjett vil Ap øke tobakksavgiftene med 5 prosent, samtidig som pariet halverer tobakkskvoten på tax-freehandel. Arbeiderpartiet mener det er uheldig at taxfreeordningen premierer ikke-røykere med en større alkoholkvote.

Norges største opposisjonsparti vil derfor reversere taxfree endringen som Solberg-regjeringen innførte i 2014. Her kunne man øke kvoten av vin og sprit til henholdsvis seks flasker vin eller fire vinflasker og 1 flaske sprit hvis man ikke kjøpte røyk.

Klar skatteskjerpelse

Når det gjelder eiendomsskatt, vil Arbeiderpartiet fortsette å la kommunene kunne ta inntil 7 promille på bolig og fritidseiendom. Det innebærer en klar skatteskjerpelse fra det den nåværende regjeringen har gått inn for.

Solberg-regjeringen har vedtatt å senke denne maksimalsatsen til 5 promille og vil senke den ytterligere til 4 promille, altså 0,4 prosent. Hvis Arbeiderpartiet får det som de vil, blir det en nesten dobling av regjeringens forslag.

Vår største opposisjonsparti vil senke skatten for alle som tjener under 750.000 kroner og skjerpe skattene for de som tjener mer enn dette beløpet. De som tjener mellom 750.000 kroner og 1 million vil med Arbeiderpartiet ut med 1300 kroner mer i skatt, mens de som tjener over 1 million må punge ut med 7400 kroner mer.

Brødsmuler

De som tjener på skattekuttene avspises imidlertid med 100 til 600 kroner mindre i året, der de som tjener aller minst (under 150.000 kroner) får de minste kuttene.

Arbeiderpartiet vil også beholde selskapsskatten på 23 prosent. Her har regjeringen i sitt statsbudsjett for neste år gått inn for å senke skattesatsen til 22 prosent.

Saken oppdateres.