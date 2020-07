Arbeiderpartiets beste kort på Oslos østkant vil trekke seg fra Stortinget

«Jeg håper Jan Bøhler ombestemmer seg. Han er ærlig og godt likt også av folk som ikke stemmer Ap».

Sitatet er hentet fra Facebook-gruppen Vi som vil ha Jan Bøhler på Stortinget.

Bare i løpet av helgen har over 1.000 mennesker blitt medlemmer av den private gruppen som oppstod etter at Bøhler på lørdag meddelte at han trekker seg fra nominasjonen til Stortinget for å unngå strid og bakvaskelser.

- Jeg vil ikke være gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner etter å ha vært nominert enstemmig til Stortinget i fire perioder, skrev Bøhler på sin Facebook-side.

Og så la han til: - Det er også slik at jeg i de senere årene ikke har vært fornøyd med politikken som føres av partiet lokalt i Oslo når det gjelder blant annet ungdomskriminalitet og kriminelle gjenger, utenforskap blant barn og unge, krav til integrering, nedlegging av Ullevål sykehus, prioritering av Grorudddalen, mm.

Etter fire perioder og snart 16 år på Stortinget vil noen si at det er på tide at 68-åringen får avløsning. Men resultatet er at Arbeiderpartiet mister en profilert politiker som er mer opptatt av velgernes problemer enn av egen karriere og interne partiintriger.

Slik han selv formulerer det i Aftenposten: - Jeg er bekymret for at de som kommer med på valglister og lignende, er personer som bruker mye tid på det interne livet i partiene. De er ikke ute i disse miljøene hvor den nye virkeligheten formes.

Etter at sønnen ble ranet av en ungdomsgjeng har Jan Bøhler vært høyt og lavt i kampen mot utenforskap, kriminalitet og dårlig integrering. Som politiker har han brukt mye tid i rettssaler og i ulike miljøer på Oslo øst for å forstå hva som skjer - og for å foreslå endringer som kan få skuta på rett kjøl.

Jeg har hørt få som påstår noe annet enn at Jan Bøhler er oppriktig og engasjert - «hel ved» er en karakteristikk som går igjen. Og han har vært modig nok til å utfordre politisk korrekthet og unnfallenhet i en utvikling som har bekymret både ham og velgerne hans. Han sparte ikke på kruttet da han for noen uker siden var gjest i podcasten Stavrum & Eikeland, som du kan høre under.

Etter at Jan Bøhler rykket ut mot det han oppfatter som en anonym kampanje mot ham i partiet, har støtteerklæringene kommet fra mange hold. Profilerte kommentatorer som Kjetil Rolness skriver at «Norge trenger en no-nonsense politiker som Jan Bøhler» - og i støttegruppen finnes både Arbeiderparti-veteraner og folk fra andre partier.

Ved kommunevalget i fjor fikk Arbeiderpartiet 73.000 stemmer i Oslo, etter en nedgang fra 32 til 20 prosent fra forrige kommunevalg. Siden stortingsvalget to år tidligere hadde 31.000 Ap-velgere forsvunnet.

Også en bastion som Grorud smuldret opp, men fortsatt la 34,8 prosent av velgerne der en Ap-stemme i valgurnen. Aps fall var omtrent like stor som antallet velgere som gikk til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. I sin analyse av valgresultatet skrev Jan Bøhler at bompengene må legge om slik at ikke de med dårligst råd rammes hardest og at Arbeiderpartiet ikke bare må evne å styre, men også å lytte til kjernevelgerne fordi tillit bygges nedenfra.

Nå mister Arbeiderpartiet sin viktigste lyttepost og profil på Oslos østkant.

