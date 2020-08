Arbeidsføre nordmenn vil heller ha trygd enn å plukke poteter

Når høyst arbeidsføre mennesker heller vil motta penger for å ligge på sofaen enn å plukke poteter, vil Norge og norsk økonomi stoppe opp. Vi er på vei dit nå.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

I min barndom på 1960-tallet ble vi gjennom Barne-TV godt kjent med postmannen i Ulf Wengårds skikkelse. Jeg er sikker på at mange av mine jevnaldrende fortsatt husker slageren «Tannpussevise», der refrenget lød:

Det blir ikke hull i en tann som er ren, og tennene de pusser vi en etter en. Og godteri spiser vi bare til fest, sånn en gang i uka er best. Det er flaut, det er flaut, det er flaut, flaut, flaut, å bare kunne tygge graut.

For fin til å kjøre pizza

Noen ganger, og stadig oftere, tenker jeg det kunne være lurt om NRK sendte denne nokså banale fjernsynsserien i reprise. Ikke nødvendigvis som Barne-TV, men som et opplysningsprogram - også for voksne.

De holdningene som utvises blant en stadig større andel av både ungdom og voksne uten fast arbeid, er direkte skremmende. Det er ikke mangel på jobber her i landet.

Problemet er at personer uten arbeid heller mottar trygd og stønad enn å gjøre et ærlig arbeid.

Likevel krever de samme personene at staten i tillegg stiller opp og betaler for eksempelvis tannbehandling, transport og at de har nok penger til å kunne ta seg en sydentur eller gå på restaurant.

De stiller nærmest krav til å kunne leve sine liv på samme nivå som de som går på jobben hver dag. «Gjør din plikt og krev din rett» ser ut til å ha blitt snudd helt på hodet - eller enda verre - «gjør din plikt» er forsvunnet.

Det er direkte usmakelig når en arbeidsfør 28-åring nekter å ta seg jobb i kassa på Rema 1000, kjøre pizza, gå med avisen eller for den saks skyld plukke jordbær eller klippe gresset. For mange av dagens ungdommer - og voksne for den saks skyld - er enkelte jobber ikke lenger «fine nok» til at de ønsker å utføre dem.

Alle kan ikke være leger, arkitekter, direktører eller advokater. Det hadde faktisk vært et stort samfunnsmessig problem om alle jobbet på et kontor og ikke kunne få skitt på hendene.

Selv startet jeg min yrkeskarriere som avisbud. Det var ikke akkurat så veldig morsomt å sykle rundt i regnvær fra postkasse til postkasse klokken fire om morgenen, men desto morsommere å tjene egne penger og kunne unne meg det jeg hadde lyst på i butikken, eller ta en tur på kino.

Gidder ikke å bidra

Den norske velferdsmodellen er tuftet på at flest mulig er i arbeid og betaler skatt. Det må til for at vi skal kunne opprettholde de velferdstjenestene og sosiale godene vi har tatt som en selvfølge i generasjoner.

Nå mener jeg vi har kommet så langt at denne modellen er i ferd med å slå sprekker.

Ikke fordi det nødvendigvis er noe galt med modellen, men fordi altfor mange ikke ønsker eller gidder å bidra. Man kan selvsagt si at foreldre er de viktigste rollemodellene og rådgiverne for at unge mennesker skal forstå hvordan de må yte og bidra for å få et godt liv.

Det hjelper likevel lite med god barneoppdragelse når de samme unge menneskene opplever å få «alt opp i hendene» av staten. Jeg kan godt forstå at en 20-åring ikke gidder å jobbe når han eller hun kan tjene omtrent like mye gjennom rause offentlige støtteordninger.

Det kan høres brutalt og umenneskelig ut, men jeg mener det er på høy tid at Stortinget og regjeringen strammer inn på den offentlige pengebruken til personer som rett og slett ikke gidder å bidra til samfunnet.

Norske jordbærbønder har gjennom flere tiår flydd inn polakker til å høste inn bærene på åkeren. Ikke fordi det ikke finnes nordmenn som kunne gjort den samme jobben, men fordi nordmenn ikke gidder å stå bøyd i jordbæråkeren.

Det er også en grunn til at vi stadig oftere hører svensktalende servitører på restauranter og barer. Svenskene valfarter over grensen for å ta de jobbene nordmenn fint kunne utført, men som de ikke synes er attraktive nok.

Nytt fag?

Det skrives og sies mye positivt om norsk skole, men jeg tror det vil være en fordel om for eksempel matematikkundervisningen utvides til også å omfatte privat økonomi.

Kanskje bør det til og med etableres et helt nytt fag som lærer dagens unge om arbeidslivet, skattesystemet, sparing, investering og rett og slett viktigheten av å bidra til samfunnet. Det hjelper lite å få toppkarakter i avansert matematikk om du ikke også klarer å få deg jobb og fast inntekt.

Det er gledelig at dagens regjering har satt fokus på yrkesfagene, men alt for få velger likevel disse studieretningene.

Det er overhodet ikke flaut å jobbe som tømrer, rørlegger, bussjåfør eller konduktør.

Det er mer flaut å bare spise graut, fordi man gjorde seg avhengig av sosiale stønader og nektet å jobbe.