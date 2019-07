Arbeidsledigheten steg til 3,4 prosent

95.000 personer var arbeidsledige i mai, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Ferske tall fra arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå viser at arbeidsledigheten steg fra 3,2 prosent i april til 3,4 prosent i mai. 95.000 personer var registrert som arbeidsledige i mai.

SSB har nå justert ledighetstallene fra april fra 3,2 til 3,3 prosent.

Les også: Det skal bli enklere å gjøre fagarbeidere av folk i Nav-køen

Høyere enn ventet

På forhånd hadde man ventet at ledighetsnivået var uendret på 3,2 prosent i mai, som i april, ifølge DNBs morgenrapport. 3,2 prosent er det laveste ledighetsnivået Norge har hatt siden august 2012.

Tidligere har Norges Bank anslått at det normale nivået arbeidsløse er på 3,5 for Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) og 2,5 for registrert ledighet.

Sammenliknet med tallene fra februar, er arbeidsløsheten 0,4 prosentpoeng lavere i mai. Ledigheten falt fra 4 prosent i oktober 2018 til 3,2 prosent i april. Før oktober 2018 lå ledighetsraten på rundt 4 prosent i rundt et år.

Les mer: Olav Thon er Oslo Børs' dårligst betalte styreleder: - Synes jeg får bra timelønn

Flere i arbeid

Ifølge arbeidskraftundersøkelsen var det 2.719.000 sysselsatte personer i Norge i 2. kvartal. Det er 22.000 flere enn i tilsvarende periode i fjor, og en økning på 0,2 prosentpoeng.

Man må tilbake til 2015 for å finne en høyere sysselsettingsprosent i 2. kvartal. Da var sysselsettingsraten 68,3 prosent - mens den i år er 67,8 prosent.

Ifølge SSB kommer økningen i antall sysselsatte i stor grad i form av heltidsstillinger. Mens antall deltidssysselsatte mer eller mindre har stått på stedet hvil, har antall heltidsansatte økt med 24.000 personer.