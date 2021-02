Are Abrahamsen dømt til fem års fengsel etter Nettavisen-avsløring

Are Abrahamsen, tidligere Leif Are Kristiansen, er dømt til femårs fengsel for bedrageri, utroskap og skattesvik i Johnsen Oil-saken.

I 2013 avslørte Nettavisen svindelen i Johnsen Oil, som på det meste var verdsatt til over 15 milliarder kroner.

Gjennom godt over 20 saker kunne Nettavisens-lesere lese hvordan flere straffedømte nordmenn svindlet blant annet intetanende småsparer i flere land i Europa.

Les mer her: Straffedømtenordmenn koblet til selskap verdsatt til seks milliarder

Hovedmannen bak Johnsen Oil var nordmannen Are Kristiansen, som nå har endret navn til Are Abrahamsen.

Nå slår Borgarting lagmannrett fast at at Abrahamsen står bak grovt bedrageri av nærmere 53 millioner kroner, grov utroskap for mer enn 25 millioner kroner og grovt skattesvik for mer enn 1,2 millioner kroner.

- Bedrageriene og forholdene i denne saken er svært omfattende og alvorlige, og vi er fornøyde med lagmannsrettens konklusjon, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim i en kommentar.

I en pressemelding skriver Økokrim at Abrahamsen i tillegg er dømt for å ha spredd uriktig og villedende opplysninger til investorer og i årsregnskapene til Johnsen Oil AS. De straffbare forholdene omfatter perioden 2005-2013», heter det i en pressemelding fra Økokrim

Det danske selskapet Johnsen Oil har teknologi som renser olje for vann og partikler, noe som gjør at man ikke skal trenge å skifte olje og at forbruket av drivstoff blir redusert.

Selskapet med nær null i omsetning er knyttet til forfalskede rapporter og aksjer solgt til høye kurser. Selskapet har blitt priset til mange milliarder kroner.

Dommen er ikke rettskraftig.

