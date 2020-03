Are Stokstad går av som toppsjef i Amedia

- Alt har sin tid. Også jeg.

Are Stokstad (65) var konserndirektør i daværende A-pressen da han overtok som konsernsjef i 2013. Amedia har 73 aviser i Norge og flere investeringer også utenfor landets grenser.

Slik lyder Stokstads avskjedshilsen på intranettet tirsdag morgen:

«Gode kolleger.

Alt har sin tid. Også jeg. Jeg har derfor orientert styreleder André Støylen om at tiden nå er inne for å starte prosessen med å finne en ny konsernsjef i Amedia.

Den jobben er det styret som skal stå for. Jeg fortsetter for fullt i jobben som konsernsjef frem til min etterfølger er på plass i sjefsstolen.

Jeg har på Ingen måte tatt denne avgjørelsen på grunn av manglende energi eller lyst. Men kalenderen viser at jeg i løpet av dette året fyller 66 år. Jeg har derfor rett og slett funnet ut at det er riktig for meg å ta denne avgjørelsen nå.»



