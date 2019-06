Årets dyreste Kragerø-hytte solgt til tidligere VIF-profil

- Hyttemarkedet er tråere i år enn i fjor. Det skyldes nok været, sier megler.

Mange nordmenn gleder seg til late dager på hytta i fellesferien. Hele 4.000 nordmenn eier hytte i Kragerø, som er et av landets heteste hyttemarkeder. Her koster sjøhyttene i snitt 4,15 millioner kroner.

Nylig solgte eiendomsmegler Bjørn Helliksen en romslig hytte i skjærgården som kostet 16,85 millioner kroner over snittet. Hytta på Buholmen til 21 millioner kroner ble solgt for 1 million kroner over prisantydning etter at Helliksen hadde privatvisninger gjennom hele påskeuken.

- Så langt er dette den dyreste hytta i Kragerø i år. Beliggenhet er viktig for interessentene i denne prisklassen, sier Helliksen, og legger til:

- Hytta ligger fint til i skjærgården, er ikke så gammel og fremstår veldig fin både utvendig og innvendig.

Det var lokalavisen Kragerø Blad Vestmar som først omtalte hyttesalget.

Til tidligere VIF-profil

Hytta og gjestehuset er på til sammen 200 kvadratmeter. Området er godt skjermet for vind og har egen brygge. Ifølge megler var det seks privatvisninger og til sammen 16 interessenter.

Til slutt var det tidligere VIF-profil Espen Musæus, den tidligere Klanen-yndlingen som ble kalt «Supermusa» etter å ha satt inn 16 seriemål i 1997-sesongen. Musæus scoret også mot Strømsgodset da Vålerenga vant cupfinalen 4-2 samme år. Til sammen noterte «Supermusa» seg for 60 spillemål på syv sesonger for hovedstadsklubben.

Espen Musæus ble toppscorer i ligaen med sine 16 mål i 1997. I tillegg var han én av fire spillere som scoret i cupfinalen mot Strømsgodset, som VIF vant 4-2. Foto: Morten Rakke (NTB scanpix)

Musæus takket Nettavisen Økonomi for gratulasjonen, men ønsket ikke å kommentere saken.

Den tidligere spissen driver for tiden innenfor eiendomsbransjen, der han er daglig leder i Embla Bygg og styreleder i morselskapet Nord West Eiendom. Sistnevnte leverte i 2017 en omsetning på 172,2 millioner kroner og et resultat før skatt på 26 millioner kroner.

Tregere marked

Til tross for at Kragerø er blant Norges mest populære steder å ha sjøhytte, har eiendomsmegler Helliksen opplevd at markedet er tregere enn på samme tidspunkt i fjor.

- Vi opplever at det er litt tråere enn i fjor. Det kan nok skyldes været, for det har ikke vært sommertemperaturer så langt i år.

- Har det så mye å si for hyttesalget, da?

- Ja, faktisk! Så jeg håper at været tar seg opp snart, sier Helliksen.

For tiden er det 56 hytter til salgs fordelt på de 495 øyene, holmene og skjærene i kommunen som Edvard Munch en gang skal ha omtalt som «Perlen blant kystbyene».

