Årets kraftigste fall på Oslo Børs

Oslo Børs fortsetter utviklingen der forrige uke sluttet – med fall. Hovedindeksen falt mandag med 2,3 prosent til 834,21 poeng – årets største fall på én dag.

Fallet kommer i fortsettelsen av en nedgang på 1,1 prosent fredag, noe som skjedde i etterkant av at president Donald Trump uventet varslet at USA vil innføre en ny Kina-toll. Under mandagens Asia-handel var det til dels kraftige fall.

Av 67 selskaper var det kun to som endte i pluss, skriver E24. Flyselskapet Norwegian gikk opp hele 5,62 prosent mens teknologiselskapet Asetek steg med 0,98 prosent.

Equinor toppet omsetningslisten, men sank 1,7 prosent til 152,35 kroner. På plassen bak kom Telenor, som falt 0,9 prosent. Norsk Hydro på tredjeplass gikk ned 2,2 prosent.

Shippingsektoren utmerket seg mest i negativ retning og endte ned 4,2 prosent. På en dårlig dag for alle sektorer var det telekomsektoren som falt minst. Fallet ble på 1,1 prosent.

Prisen på nordsjøolje falt med 1,03 dollar til 60,86 dollar per fat mandag ettermiddag. Et fat amerikansk lettolje (WTI) omsettes for 55,33 dollar, som gir en nedgang på 33 cent.

Mandag svekket kronen seg med 0,6 prosent mot euro, og 1 euro koster nå 9,97 kroner. Kronen styrket seg med 0,06 prosent mot amerikanske dollar. Det betyr at 1 dollar koster 8,92 kroner. Denne uken har kronen svekket seg 0,6 prosent mot euroen, men styrket seg 0,06 prosent mot dollaren.

Wall Street hadde så langt hatt en dårlig start på dagen. Rundt klokken 17.30 var den toneangivende Standard & Poor 500-indeksen ned 2,1 prosent, mens Dow Jones-indeksen hadde gått ned 2,1 prosent. Nasdaq var ned 2,8 prosent.

For de viktigste børsene i Europa ble det en negativ dag. I Frankfurt falt den tyske DAX-indeksen med 1,5 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris sank 2,2 prosent. Ved 17.30-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å falle 2,5 prosent.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Japan ned 1,7 prosent. Hongkong-børsen endte med en nedgang på 2,9 prosent.