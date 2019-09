Årets opplagsvinner: Nettavisen knuser rekorder

Nye offisielle tall kroner Nettavisen til årets opplagsvinner.

Onsdag morgen la Mediebedriftenes Landsforening (MBL) frem nye offisielle tall for avisopplag.

Når tallene tikker inn er det spesielt én som jubler. Sjefredaktør Gunnar Stavrum kan notere seg en opplagsvekst på 5.019 abonnenter innen Nettavisen Pluss.

– Vi har sterk vekst både i lesere og abonnenter. Det tar jeg som et tegn på at stadig flere oppsøker Nettavisen som en utfordrer og et alternativ, sier Stavrum.

7.452 nye pluss-abonnenter

Sammenlignet med samme tid i fjor, er veksten på 7.452 pluss-abonnenter. Tallene gir Nettavisen et offisielt pluss-opplag på 9.716.

Nyhetsredaktør Réne Svendsen som bare tre uker etter tiltredelse kunne vise til ny leserrekord, peker spesielt på direktesendinger av sport som en viktig del av Nettavisens plusstjeneste.

BÅNN GASS: Allerede etter tre uker i stolen som nyhetsredaktør, kunne Réne Svendsen juble over ny leserrekord.

– Abonnementsinntekter blir stadig viktigere i finansieringen av Nettavisens journalistikk. Vi har hatt god vekst i antall abonnenter hittil i år, selv om det er først nå i høst at plussredaksjonen vår er på plass. Brorparten av abonnementene vi har solgt så langt er på vår unike streamingstjeneste Direktesport, sier Svendsen.

Stavrum erklærer allerede nå tydelige forventninger til neste halvår.

Nye rekorder på løpebånd

Det var kun for tre uker siden Nettavisen kunne notere seg ny leserrekord. 784.375 nettlesere var innom avisen på det meste.

Stavrum har imidlertid ikke tenkt å gi seg, og erklærer tydelig hva han forventer over neste halvår.

– Jeg blir skuffet om vi ikke er opplagsvinner igjen neste gang tallene oppdateres, sier Stavrum.

Nettavisens eies av Amedia som samtidig la frem tall for alle sine over 70 lokal- og regionaviser. Innenfor konsernet står Bergensavisen og Nettavisen samlet for en opplagsøkning på 6.666. De øvrige avisene hadde en fremgang på 1.321 eksemplarer i løpet av første halvår i 2019.